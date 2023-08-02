Василіса Фролова висловилася про життя за кордоном – українці не стрималися

Українська телеведуча Василіса Фролова на пошті в ОАЕ. Фото: instagram.com/p/Cp50BKkhZiy/

Українська телеведуча, акторка та модель Василіса Фролова висловилася про своє життя за кордоном. Відома ведуча розповіла про 1,5 роки життя в іншій країні та про те, як в її житті з’явилося багато української мови.

Про це Василіса Фролова розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Відомо, що українська ведуча переїхала жити до Об’єднаних Арабських Еміратів ще на початку повномасштабної війни в Україні. Вона активно веде свою сторінку в соціальній мережі Instagram та час від часу показує своє життя за кордоном.

Цього разу Василіса Фролова вирішила поділитися своїми враженнями від життя за кордоном, де вона живе вже 1,5 роки.

"Сьогодні півтора роки за кордоном.. Які б підсумки я не підбила, все одно їх легко перетворять на хейт. Але стільки українського в моєму житті, як за цей період, не було ніколи. І справа не в кількості вишиванок. Стільки занурення в традиції, в історію, суть, в досить непомітне-звичайне, стільки плідних зустрічей і справ для України неможливо було уявити і спланувати. Я дуже сумую за людьми, але я не впевнена, що хтось колись буде робити щось, аби я повернулась", — зазначила Василіса Фролова.

Публікація телеведучої Василіси Фролової. Фото: скриншот з Instagram

Численні користувачі мережі не змогли промовчати та почали критикувати українську телеведучу за ці слова. Люди стали залишати гнівні коментарі під новою публікацією Василіси Фролової.

Не ганьбіться, приберіть цей пост. Найкращі люди гинуть за те, аби Вам було, куди повернутися

А що заважає повернутись? Вот такі ми українці, любимо на відстані батьківщину. Краще мовчіть

Ніхр*на собі заяви. Якщо не подобається за кордоном, то, будь ласка, повертайтеся до України. Тут також люди живуть

Коментарі зі сторінки Василіси Фролової. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Василіси Фролової. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Василіси Фролової. Фото: скриншот з Instagram

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