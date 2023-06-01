Маша Єфросиніна висловилася про війну в Україні – ведуча згадала мирне минуле

Українська телеведуча Маша Єфросиніна під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна висловилася про війну в Україні. Популярна ведуча розповіла про те, як раніше українці подумати не могли про те, що у 21–му столітті може бути війна, та пояснила, як ворог намагається зламати український народ, який є незламним.

Відповідну публікацію Маша Єфросиніна розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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""Оля, давай сходимо кудись, смачно поїмо та потеревенимо про дівчаче, як колись, коли не було війни.." – прошу сьогодні свою @olbalaban "Коли не було війни" – повторює вона, "Машаня, ну як ми всі опинилися в книжках про минуле? Не можу навіть вимовляти слово "війна" – одразу сльози"… Минуле. Кожен з нас, згадуючи його, навряд чи одразу думає про книжки про війну. Ми загадуємо дитинство, перше кохання, дефіцити, пригоди, п’яного Діда Мороза на порозі квартири. Тому що, те, що ми проходили на уроках історії та дивилися у кіно, здавалося чимось, що тебе ніколи не торкнеться…", – написала Маша Єфросиніна.

Також українська телеведуча заявила, що рада, що війну не бачить її тато та дідусь з бабусею. За словами Маші Єфросиніної, росіяни намагаються зламати українців, але це їм не вдається та не вдасться.

Українська телеведуча Маша Ефросиніна під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

"А ні х…я – українці зранку залилися кавою, попрасували одяг і пішли на роботу – заспані, кволі але з прибільшеним побажанням нашим ЗСУ скоріше стерти всю вишкребську гидоту з наших земель. Українці задонатили, запиталися в одне одного чи потрібна якась допомога, та пішли гуляти своїми містами ввечері, бо погода класна, і сон буде міцніший, бо йому знов тривати лише кілька годин. Тепер наша країна пише нові книжки про війну. І ми в них головні герої!!", – також додала ведуча.

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