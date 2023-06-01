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"А ніх*я": Маша Єфросиніна показала росіянам "середній палець"

1 червня 2023 13:36
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Маша Єфросиніна висловилася про війну в Україні – ведуча згадала мирне минуле
Українська телеведуча Маша Єфросиніна під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна висловилася про війну в Україні. Популярна ведуча розповіла про те, як раніше українці подумати не могли про те, що у 21–му столітті може бути війна, та пояснила, як ворог намагається зламати український народ, який є незламним.

Відповідну публікацію Маша Єфросиніна розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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""Оля, давай сходимо кудись, смачно поїмо та потеревенимо про дівчаче, як колись, коли не було війни.." – прошу сьогодні свою @olbalaban "Коли не було війни" – повторює вона, "Машаня, ну як ми всі опинилися в книжках про минуле? Не можу навіть вимовляти слово "війна" – одразу сльози"… Минуле. Кожен з нас, згадуючи його, навряд чи одразу думає про книжки про війну. Ми загадуємо дитинство, перше кохання, дефіцити, пригоди, п’яного Діда Мороза на порозі квартири. Тому що, те, що ми проходили на уроках історії та дивилися у кіно, здавалося чимось, що тебе ніколи не торкнеться…", – написала Маша Єфросиніна.

Також українська телеведуча заявила, що рада, що війну не бачить її тато та дідусь з бабусею. За словами Маші Єфросиніної, росіяни намагаються зламати українців, але це їм не вдається та не вдасться.

Маша Ефросинина
Українська телеведуча Маша Ефросиніна під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

"А ні х…я – українці зранку залилися кавою, попрасували одяг і пішли на роботу – заспані, кволі але з прибільшеним побажанням нашим ЗСУ скоріше стерти всю вишкребську гидоту з наших земель. Українці задонатили, запиталися в одне одного чи потрібна якась допомога, та пішли гуляти своїми містами ввечері, бо погода класна, і сон буде міцніший, бо йому знов тривати лише кілька годин. Тепер наша країна пише нові книжки про війну. І ми в них головні герої!!", – також додала ведуча.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська телеведуча Маша Єфросиніна показала себе у незвичайному образі.

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