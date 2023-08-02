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"Нихр*на себе заявления": украинцы в шоке от признания Василисы Фроловой из ОАЭ

2 августа 2023 16:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Василиса Фролова высказалась о жизни за границей – украинцы не сдержались
Украинская телеведущая Василиса Фролова на почте в ОАЭ. Фото: instagram.com/p/Cp50BKkhZiy/
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская телеведущая, актриса и модель Василиса Фролова высказалась о своей жизни за границей. Известная ведущая рассказала о 1,5 годах жизни в другой стране и о том, как в ее жизни появилось много украинского языка.

Об этом Василиса Фролова рассказала на своей странице в Instagram.

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Известно, что украинская ведущая переехала жить в Объединенные Арабские Эмираты еще в начале полномасштабной войны в Украине. Она активно ведет свою страницу в социальной сети Instagram и время от времени показывает свою жизнь за границей.

На этот раз Василиса Фролова решила поделиться своими впечатлениями от жизни за границей, где она живет уже 1,5 года.

"Сегодня полтора года за границей.. Какие бы итоги я ни подвела, все равно их легко превратят в хейт. Но столько украинского в моей жизни, как за этот период, не было никогда. И дело не в количестве вышиванок. Столько погружения в традиции, в историю, суть, в довольно незаметно-обычное, столько плодотворных встреч и дел для Украины невозможно было представить и спланировать. Я очень скучаю по людям, но я не уверена, что кто-то когда-нибудь будет делать что-нибудь, чтобы я вернулась", — отметила Василиса Фролова.

Публикация Василисы Фроловой
Публикация телеведущей Василисы Фроловой. Фото: скриншот из Instagram

Многие пользователи сети не смогли промолчать и начали критиковать украинскую телеведущую за эти слова. Люди стали оставлять гневные комментарии под новой публикацией Василисы Фроловой.

  • Не позорьтесь, уберите этот пост. Лучшие люди гибнут за то, чтобы Вам было, куда вернуться
  • А что мешает вернуться? Вот такие мы украинцы, любим на расстоянии родину. Лучше молчите
  • Нихр*на себе заявления. Если не нравится за границей, то, пожалуйста, возвращайтесь в Украину. Здесь тоже люди живут
Комментарии со страницы Василисы Фроловой
Комментарии со страницы Василисы Фроловой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Василисы Фроловой
Комментарии со страницы Василисы Фроловой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Василисы Фроловой
Комментарии со страницы Василисы Фроловой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что телеведущая Лилия Ребрик показала, как она перезагружается.

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