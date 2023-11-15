Никто не понимал, что это так серьезно Мирзоян рассказал, от чего умерла Нина Матвиенко

Певица Нина Матвиенко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Арсен Мирзоян дал первое интервью после смерти своей свекрови — народной артистки Нины Матвиенко. Он рассказал, от какой болезни скончалась певица и вспомнил ее последние недели.

Этими болезненными воспоминаниями певец поделился в интервью Славе Демину.

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Резко стало плохо

В прошлом месяце скончалась легендарная певица Нина Митрофановна Матвиенко. Через два дня ей должно было исполниться 76 лет. Впервые после этого трагического события супруг ее дочери Арсен Мирзоян дал интервью и впервые рассказал, что стало причиной преждевременной смерти.

Он рассказал, что Нина Матвиенко не любила жаловаться, поэтому близкие не сразу заметили, что что-то не так.

"Она никогда не жаловалась... Было чудом, что Нина Митрофановна ни на что не жаловалась, а потом что-то ей очень резко стало плохо. Мы не понимали, что это может быть. Но никто не понимал, что это так серьезно", — рассказал Мирзоян.

Певица всегда вела здоровый образ жизни и никогда не жаловалась на самочувствие.

"Она никогда не хотела, чтобы ее слабой считали. Она считала себя здоровым человеком, у нее никогда ничего не болело, и всегда, когда мы ей говорили, что надо ходить по врачам, сдавать анализы, она говорила: "Я хорошо себя чувствую" , — вспоминает в интервью певец.

Зять подтвердил, что Нина Матвиенко заболела онкологическим заболеванием. Последние дни она провела в больнице.

"Было тяжело ее видеть, было тяжело приезжать в больницу. Сначала Нина Митрофановна просила, чтобы мы не появлялись, мужчины. Только девушки. Не хотела, чтобы ее такой видели. А потом уже, волей-неволей, приезжали все, кто мог, все, кто был свободен, все равно нужно было привозить лекарства, просто поговорить", — поделился он.

В последний раз Арсен видел Нину Митрофановну за несколько дней до ее смерти. До последнего она оставалась на позитиве.

"Хотел ее сфотографировать, не успел. Она показывала мне "лайк", здесь (на большом пальце) было это приспособление, так смешно выглядело, и она от того улыбалась. Спрашивала, когда это закончится... Она просто хотела, чтобы это все как-то закончилось", — рассказал певец.

Мирзоян рассказал, что после смерти мамы Тоня Матвиенко еще некоторое время оставалась сильной, ведь надо было организовать похороны, чтобы мама ушла красиво. Однако, когда похороны прошли, стало труднее.

О смерти бабушки сказали и меньшей дочери, 7-летней Нине, рассказал Арсен.

"Так и сказали, что бабушки больше нет. Ну потому что у меня в детстве было так же, когда ушла бабушка, мне тоже сказали. Дети воспринимают это как-то легко", — поделился он.

Напомним, Тоня Матвиенко призвала поддержать переименование улицы в Киеве в честь своей матери.

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