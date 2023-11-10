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Ники Минаж с маленьким сыном украсила страницы Vogue

10 ноября 2023 13:55
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ники Минаж с маленьким сыном украсила страницы Vogue
Рэперша Ники Минаж. Фото: Vogue
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Ники Минаж снялась для нового выпуска американского Vogue. 40-летняя рэперша позировала в фотосессии и дала интервью, в котором рассказала о том, как ее изменило материнство и отношения.

Об этом пишет Vogue.

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В материале рассказывается, что Ники Минаж никогда не записывала рэп, автором которого не являлась она сама. Минаж объяснила, что ничто не может сравниться с проблемами, с которыми она сталкивалась с выходом дебютного альбома Pink Friday.

"Не знать, останешься ли ты на мели, не знать, станешь ли ты неудачником, нет ничего сложнее этого", — призналась Минаж.

 

Реперша Ники Минаж. Фото: Vogue
Рэперша Ники Минаж. Фото: Vogue

 

Реперша Ники Минаж. Фото: Vogue
Рэперша Ники Минаж. Фото: Vogue

 

Реперша Ники Минаж. Фото: Vogue
Рэперша Ники Минаж. Фото: Vogue

 

Реперша Ники Минаж. Фото: Vogue
Рэперша Ники Минаж. Фото: Vogue

 

Реперша Ники Минаж. Фото: Vogue
Рэперша Ники Минаж. Фото: Vogue

 

Реперша Ники Минаж. Фото: Vogue
Рэперша Ники Минаж. Фото: Vogue

 

Реперша Ники Минаж. Фото: Vogue
Рэперша Ники Минаж. Фото: Vogue

 

Реперша Ники Минаж. Фото: Vogue
Рэперша Ники Минаж. Фото: Vogue

В интервью Ники заявила, что быть успешным человеком оказалось не менее сложно.

"Люди, которые преуспевают в чем-то, стараются, чтобы это выглядело легко, но они также имеют дело с большим страхом подвести людей и подвести самих себя. Как только вы добьетесь успеха, все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Это как когда тебя арестовывают, буквально так чувствуешь себя в статусе знаменитости, ты переходишь от смеха и шуток к осознанию того, что не все понимают твое чувство юмора, не всем ты нравишься, и они придумают, как придать отрицательный оттенок всему, что ты делаешь. Это больно", — рассказывает рэперша.

Ники сказала, что в глубине души верила, что "как только у нее появится семья, просто исчезнет желание заниматься музыкой".

"Я всегда говорила людям: "Когда у меня будет ребенок, я буду готовить для него все блюда и печь печенье каждый день". Возможно, подсознательно я надеялась, что сосредоточусь только на том, чтобы быть матерью, и я с нетерпением ждала осуществления этой идеи. Это походило на облегчение. Но все происходит не так, как мы планируем, и я поняла, что нужно работать", — заявила Минаж накануне выхода своего пятого студийного альбома Pink Friday 2.

Минаж публично не раскрывала имя своего сына, которого она родила в 2020 году. Она предпочитает называть его Папа Медведь (Papa Bear).

Напомним, бывшая Джонни Деппа снялась топлесс для модного журнала.

Ранее звезда "Венздей" украсила обложку Harper's Bazaar.

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