Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Стильна штучка — зірка "Венздей" прикрасила обкладинку Harper's Bazaar arrow

Стильна штучка — зірка "Венздей" прикрасила обкладинку Harper's Bazaar

3 листопада 2023 11:39
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Стильна штучка: зірка "Венздей"прикрасила обкладинку Harper's Bazaar
Акторка Дженна Ортега. Фото: harpersbazaar.com
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Дженна Ортега знялася для обкладинки журналу Harper's Bazaar UK. В інтерв'ю красуня розповіла про стандарти кіностудії та тиск на неї.

Про це пише Harper's Bazaar UK.

Читайте також:

Дженна Ортега у модній фотосесії

Акторка позувала у розкішних дизайнерських сукнях. Дженна примяряла стильні міні та блискуче вбрання.

"Моя кар'єра справді перебувала в руках багатьох інших людей. Я працювала і співпрацювала з людьми, які, можливо, не завжди враховували мої інтереси. У дитинстві мені завжди говорили, що мені слід і не слід робити — яким шляхом мені слід йти, що буде краще для мене. Але, зрештою, я єдина, хто будь-коли дізнається, що було правильним", — розповіла зірка серіалу "Венздей".

 

Акторка Дженна Ортега. Фото: harpersbazaar.com
Акторка Дженна Ортега. Фото: harpersbazaar.com

 

Акторка Дженна Ортега. Фото: harpersbazaar.com
Акторка Дженна Ортега. Фото: harpersbazaar.com

 

Акторка Дженна Ортега. Фото: harpersbazaar.com
Акторка Дженна Ортега. Фото: harpersbazaar.com

 

Акторка Дженна Ортега. Фото: harpersbazaar.com
Акторка Дженна Ортега. Фото: harpersbazaar.com

 

Акторка Дженна Ортега. Фото: harpersbazaar.com
Акторка Дженна Ортега. Фото: harpersbazaar.com

 

Акторка Дженна Ортега. Фото: harpersbazaar.com
Акторка Дженна Ортега. Фото: harpersbazaar.com

 

Акторка Дженна Ортега. Фото: harpersbazaar.com
Акторка Дженна Ортега. Фото: harpersbazaar.com

Вона розповіла, як робота у кіноіндустрії з дитинства вплинула на її самооцінку.

"Як дитина-актор, ви можете отримати дві роботи: або ви молодша версія когось, або ви граєте чиюсь дочку — а провідних латиноамериканців було не так багато. Актори, для яких я могла би бути кимось таким. Тому багато з того, що я робила в дитинстві, не дало результатів — тому що я не виглядала певним чином", — говорить актриса.

Нагадаємо, донька Кім Кардаш'ян у короні підкорила обкладинку глянцю.

Раніше Вікторія Бекхем знялась у спорткарі для фотосесії Vogue.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Актуальне по темі