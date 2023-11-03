Стильна штучка: зірка "Венздей"прикрасила обкладинку Harper's Bazaar

Акторка Дженна Ортега. Фото: harpersbazaar.com

Акторка Дженна Ортега знялася для обкладинки журналу Harper's Bazaar UK. В інтерв'ю красуня розповіла про стандарти кіностудії та тиск на неї.

Про це пише Harper's Bazaar UK.

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Акторка позувала у розкішних дизайнерських сукнях. Дженна примяряла стильні міні та блискуче вбрання.

"Моя кар'єра справді перебувала в руках багатьох інших людей. Я працювала і співпрацювала з людьми, які, можливо, не завжди враховували мої інтереси. У дитинстві мені завжди говорили, що мені слід і не слід робити — яким шляхом мені слід йти, що буде краще для мене. Але, зрештою, я єдина, хто будь-коли дізнається, що було правильним", — розповіла зірка серіалу "Венздей".

Акторка Дженна Ортега. Фото: harpersbazaar.com

Акторка Дженна Ортега. Фото: harpersbazaar.com

Акторка Дженна Ортега. Фото: harpersbazaar.com

Акторка Дженна Ортега. Фото: harpersbazaar.com

Акторка Дженна Ортега. Фото: harpersbazaar.com

Акторка Дженна Ортега. Фото: harpersbazaar.com

Акторка Дженна Ортега. Фото: harpersbazaar.com

Вона розповіла, як робота у кіноіндустрії з дитинства вплинула на її самооцінку.

"Як дитина-актор, ви можете отримати дві роботи: або ви молодша версія когось, або ви граєте чиюсь дочку — а провідних латиноамериканців було не так багато. Актори, для яких я могла би бути кимось таким. Тому багато з того, що я робила в дитинстві, не дало результатів — тому що я не виглядала певним чином", — говорить актриса.

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