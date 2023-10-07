Никита Добрынин впервые прокомментировал развод с Дашей Квитковой

Никита Добрынин и Даша Квиткова. Фото: instagram.com/nikitadobrynin/

Шоумен Никита Добрынин впервые прокомментировал свой развод с блогером Дашей Квитковой. Также Никита рассказал о совместном воспитании сына.

О причинах Добрынина сказал в проекте "Невероятная правда о звездах".

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В июне этого года Добрынин и Квиткова официально развелись. Пара была вместе почти три года.

"Такое случается иногда. Война, стрессы, другие кризисы, которые случаются у пары. По-разному пары их проходят. Главное, чтобы вы были счастливы", — сказал шоумен.

Никита и Даша остались в хороших отношениях ради воспитания своего двухлетнего сына Льва.

"Мы поровну берем на себя ответственность за сына. Мы оба родители и мы должны находить выходы из разных ситуаций. Потому что здесь речь идет не о твоем эго, а речь именно о ребенке. Это не просто, но это заслуга обоих", — добавил шоумен.

Напомним, ресторатор, телеведущий, а сейчас защитник Украины Даниэл Салем шокировал заявлением о разводе с супругой Мариной. Они были вместе 17 лет. Бывшие влюбленные воспитывают восьмилетнюю дочь Санта-Луну.

Ранее разведенная Даша Квиткова призналась, свободно ли ее сердце.