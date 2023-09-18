"Це мій біль": Нікіта Добринін про скандал навколо школи у Чернівцях

Шоумен Нікіта Добринін. Фото: instagram.com/nikitadobrynin/

У Чернівцях розгорівся скандал — звільнили директорку ліцею №7 Світлану Рудько. Історію прокоментував відомий шоумен Нікіта Добринін, який навчався у ліцеї.

Про це стало відомо з Instagram зірки.

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Підтримка Добриніним директорки

Після того, як звільнили Світлану Рудько, трудовий колектив ліцею на знак протесту взяв відпустку на 14 днів за власний кошт. Причина звільнення директорки — систематичне невиконання без поважних причин обов’язків, які зазначені у трудовому договорі.

"Це мій особистий біль, унікальний випадок. Коли колектив школи, як єдиний організм, як єдиний батальйон тримається купи. І не дає себе знищити. Я знаю особисто кожного вчителя, який працює у школі. Я знаю класного керівника і директора. Вона вже десятиліття працює педагогом. Зараз склалася така ситуація, що місцева влада знімає директора школи, щоб поставити свою людину, — коментує скандал шоумен і додає, що хоче підтримати директора та інших людей, які вчать дітей, — адже круті результати точно є. А управлінням у Чернівцях потрібна самим перевірка. Хочеться, щоб не було прихованих історій, на які закривають очі, особливо під час війни".

За словами Добриніна, він хоче надати надати розголос справі адже треба, щоб все відбувалося за законом.

Раніше розгорівся скандал навколо зіркової родини. Відомий український актор Костянтин Войтенко вперше прокоментував звинувачення своєї колишньої дружини.

Нагадаємо, колишня актора Костянтина Войтенка показала переписку з ним.