Никита Добрынин признался, получал ли повестку и прокомментировал мобилизацию

Шоумен Никита Добрынин. Фото: Instagram/nikitadobrynin

Шоумен Никита Добрынин дал большое интервью после развода с блогершей Дашей Квитковой. Он посетил студию инфлюенсера Алины Шаманской, в которой, в частности, рассказал о мобилизации и своего брата, который служит в ВСУ.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Шаманской.

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Добрынин о мобилизации

Почти на каждом интервью со звездными мужчинами интервьюеры спрашивают их о получении повестки. Шаманская также поинтересовалась у Добрынина, имели ли с ним контакт сотрудники военкомата. По словам Никиты, повестку он не получал. Алина уточнила, что он будет делать, если повестка придет.

"Если нужно будет, то все будут воевать. Я думаю, что здесь нет выбора. Женщины идут воевать, мужчины идут воевать. Мой двоюродный брат сейчас находится на войне. Это довольно сложно. Но я услышал действительно хорошую мысль, что без тыла нет и фронта", — прокомментировал Добрынин.

Никита отметил, что сейчас он поддержка брата. Когда тот пошел служить, нужно было за один день собрать 54 тысяч гривен, чтобы обеспечить защитника Украины бронежилетом, каской, очками.

"Это не выдают, этого не дарят. Я собирал брата, потому что я за него переживаю. Как я собираю донаты, как я отправляю, как мы все это делаем. Не представляю, а если бы меня не было для брата, он бы бегал без броника", — рассказал Никита.

Также Добрынин отметил, что он не собирается делать справку об инвалидности, хотя имеет определенные недостатки здоровья. Их шоумен не назвал. Также Никита не будет искать другие пути, чтобы не попасть под мобилизацию. Никита упомянул свою маму, которая является врачом, но отметил — выдумывать себе болезни не планирует.

Напомним, ранее мы писали, что Никита Добрынин впервые прокомментировал развод с Дашей Квитковой. Также мы рассказывали, что Квиткова показала невероятные кадры с путешествия.