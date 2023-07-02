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Никитюк креативно прокомментировала слухи о ее романе с коллегой, сбежавшем за границу

2 июля 2023 12:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Никитюк креативно прокомментировала слухи о ее романе с коллегой, сбежавшем за границу
Шоувумен Леся Никитюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне звездный блогер Богдан Беспалов, называющий себя "папой сплетников", сообщил, что до полномасштабной войны у шоувумен Леси Никитюк был роман с коллегой по телевидению. Он помогал ей в карьере. Однако в начале полномасштабной войны он якобы уехал за границу и разорвал отношения с Лесей.

В своих соцсетях Никитюк записала креативное забавное видео, на котором она прокомментировала эти слухи.

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Леся отметила, что и не комментировала бы эти слухи, если бы их не начали публиковать топовые сайты страны. Никитюк разыграла сцену на камеру и показала свои актерские способности. С белым полотенцем на голове, в воскресенье, Леся с драматическими нотками в голосе сообщила, что у нее на самом деле был роман со звукорежиссером.

"Или с телевизионным оператором. Я точно не знаю, у него было биполярное расстройство. И вечером я ложилась спать со звукорежиссером, а просыпалась с оператором. Так мы трое и жили. Ради моей карьеры он переспал с кем только можно, и нельзя. Настоящий мужчина. Проталкивал меня везде, куда только мог. Но началось полномасштабное вторжение, с первой утренней сиреной он сбежал. Забрал мой кошелек, иконы и авокадо", — проговорила на камеру Никитюк.

В конце видео Леся призвала подписчиков не верить слухам. В то же время Беспалов в своем Telegram-канале прокомментировал видео Никитюк: "Это же гениально. Леся, "Оскара" (премия "Оскар". — Ред.). Вот у кого нужно учиться, Настя". Так он намекнул на певицу NK (Настю Каменских), о которой записал не одно видео со сплетнями.

В последнее время все больше знаменитостей негативно комментируют деятельность блогера. Беспалов, ссылаясь на собственные источники и не раскрывая их, сделал публично немало громких заявлений, от которых в первую очередь страдает репутация того или иного артиста. Пока ни один представитель украинского шоу-бизнеса не подал на него в суд за клевету.

Напомним, ранее мы писали, что блогер Даша Квиткова отреагировала на сплетни о себе и призналась, изменяла ли шоумену Никите Добрынину в браке. Также мы рассказывали, что Леся Никитюк познакомила фанатов с другом семьи родом из Индии.

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