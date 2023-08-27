Ніккі Рід показала ексклюзивні фото власних домашніх пологів

Акторка Ніккі Рід. Фото: instagram.com/nikkireed/

Зірка серіалу "Щоденники вампіра" Йєн Сомерхолдер та його дружина Ніккі Рід стали батьками вдруге. У пари народився хлопчик під час домашніх пологів.

Ексклюзивними фото яких Рід поділилася лише зараз в Instagram.

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Акторка Ніккі Рід розповіла, що вдячна доулі та акушерці, які були з нею під час домашніх пологів. Цей зв'язок акторка назвала "сестринством".

Акторка Ніккі Рід під час домашніх пологів. Фото: instagram.com/nikkireed/

Акторка Ніккі Рід під час домашніх пологів. Фото: instagram.com/nikkireed/

Акторка Ніккі Рід під час домашніх пологів. Фото: instagram.com/nikkireed/

Акторка Ніккі Рід під час домашніх пологів. Фото: instagram.com/nikkireed/

Акторка Ніккі Рід під час домашніх пологів. Фото: instagram.com/nikkireed/

"Це була одна з найбільш трансформуючих ночей у моєму житті, і проходити через неї з цими жінками було так приємно. Чесно кажучи, причина, чому я відчула потребу поділитися чимось таким особистим, полягає в тому, що у мене є гаряче бажання підкреслити цінність акушерської допомоги та продемонструвати неймовірну мудрість, яку ці жінки привносять. Особливо в післяпологовий період так багато жінок залишаються без підтримки, і ми разом маємо це змінити, — говорить зірка і додає. — Коли я згадую народження сина, я не можу не відчути майже невимовної любові та турботи про мене. Вони буквально тримали мене, коли моє тіло потребувало підтримки".

Йєн Сомерхолдер та актриса Ніккі Рід одружилися у 2015 році, а у 2017 році у них народилася дочка Боді Солей Рід Сомерхолдер.

Нагдаємо, 44-річна зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян скоро вчетверте стане мамою.

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