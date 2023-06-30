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Зірка "Щоденників вампіра" вдруге став батьком

30 червня 2023 13:08
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Щоденники вампіра: Іан Самерхолдер знову став батьком
Актор Йєн Сомерхолдер з родиною. instagram.com/nikkireed/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Зірка серіалу "Щоденники вампіра" Йєн Сомерхолдер та його дружина Ніккі Рід стали батьками вдруге. Подія сталася кілька тижнів тому, але про це стало відомо тільки зараз.

Радісною новиною Ніккі Рід поділилася в Instagram.

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Один з найщасливіших днів 

Навесні Йєн Самерхолдер та його дружина підтвердили, що очікують на поповнення у сімействі. Вони з'явилися на червоній доріжці, куди Ніккі прийшла в яскравій сукні, що підкреслювала її округлі форми.

 

Ніккі Рід поділася радісною новиною. instagram.com/nikkireed/

"Кілька тижнів тому в цей світ прийшов наш син — і тепер я можу назвати цей день одним із найщасливіших у житті. Як ви всі знаєте, у мене суворі межі щодо соцмережі, особливо коли справа стосується дітей і того, що я вирішую собі розповідати публіці. Але тут я хотіла вперше поділитися з вами щастям", — написала у соцмережі акторка.

Хлопчик народився вдома. Рід подякувала акушерці та лікарям, які надали їй допомогу.

Йєн Сомерхолдер під час зйомок серіалу "Щоденники вампіра" закрутив роман із партнеркою за проектом Ніною Добрев. Після двох років стосунків вони розлучилися. Йєн уже в 2014-му почав зустрічатися з актрисою Ніккі Рід. Через рік вони одружилися, а 2017-го у них народилася дочка Боді Солей Рід Сомерхолдер.

Нагдаємо, 44-річна зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян скоро вчетверте стане мамою.

Раніше стало відомо, що танцівник Максим Чмерковський та його дружина, хореографиня Пета Маргатройд вдруге стали батьками. 

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