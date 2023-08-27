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Никки Рид показала эксклюзивные фото собственных домашних родов

27 августа 2023 19:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Никки Рид показала эксклюзивные фото собственных домашних родов
Актриса Никки Рид. Фото: instagram.com/nikkireed/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Звезда сериала "Дневники вампира" Йен Сомерхолдер и его жена Никки Рид стали во втоой раз родителями. У пары родился мальчик во время домашних родов.

Эксклюзивными фото которых Рид поделился только сейчас в Instagram.

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Рождение сына Никки Рид

Актриса Никки Рид рассказала, что благодарна доуле и акушерке, которые были с ней во время домашних родов. Эту связь актриса назвала "сестринством".

 

Актриса Никки Рид во время домашних родов. Фото: instagram.com/nikkireed/

 

Актриса Никки Рид во время домашних родов. Фото: instagram.com/nikkireed/

 

Актриса Никки Рид во время домашних родов. Фото: instagram.com/nikkireed/

 

Актриса Никки Рид во время домашних родов. Фото: instagram.com/nikkireed/

 

Актриса Никки Рид во время домашних родов. Фото: instagram.com/nikkireed/

"Это была одна из самых трансформирующих ночей в моей жизни, и проходить через нее с этими женщинами было так приятно. Честно говоря, причина, почему я испытала потребность поделиться чем-то таким личным, заключается в том, что у меня есть горячее желание подчеркнуть ценность акушерской помощи и продемонстрировать невероятную мудрость, которую эти женщины привносят. Особенно в послеродовой период так как многие женщины остаются без поддержки, и мы вместе должны это изменить, — говорит звезда и добавляет. — Когда я вспоминаю рождение сына, я не могу не испытать почти неописуемой любви и заботы обо мне. Они буквально держали меня, когда мое тело нуждалось в поддержке".

Йен Сомерхолдер и актриса Никки Рид поженились в 2015 году, а в 2017 году у них родилась дочь Боди Солей Рид Сомерхолдер.

Напомним, 44-летняя звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян скоро в четвертый раз станет мамой.

Ранее стало известно, что танцовщик Максим Чмерковский и его жена, хореограф Пета Маргатройд во второй раз стали родителями.

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