Никки Рид показала эксклюзивные фото собственных домашних родов

Актриса Никки Рид. Фото: instagram.com/nikkireed/

Звезда сериала "Дневники вампира" Йен Сомерхолдер и его жена Никки Рид стали во втоой раз родителями. У пары родился мальчик во время домашних родов.

Эксклюзивными фото которых Рид поделился только сейчас в Instagram.

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Рождение сына Никки Рид

Актриса Никки Рид рассказала, что благодарна доуле и акушерке, которые были с ней во время домашних родов. Эту связь актриса назвала "сестринством".

Актриса Никки Рид во время домашних родов. Фото: instagram.com/nikkireed/

Актриса Никки Рид во время домашних родов. Фото: instagram.com/nikkireed/

Актриса Никки Рид во время домашних родов. Фото: instagram.com/nikkireed/

Актриса Никки Рид во время домашних родов. Фото: instagram.com/nikkireed/

Актриса Никки Рид во время домашних родов. Фото: instagram.com/nikkireed/

"Это была одна из самых трансформирующих ночей в моей жизни, и проходить через нее с этими женщинами было так приятно. Честно говоря, причина, почему я испытала потребность поделиться чем-то таким личным, заключается в том, что у меня есть горячее желание подчеркнуть ценность акушерской помощи и продемонстрировать невероятную мудрость, которую эти женщины привносят. Особенно в послеродовой период так как многие женщины остаются без поддержки, и мы вместе должны это изменить, — говорит звезда и добавляет. — Когда я вспоминаю рождение сына, я не могу не испытать почти неописуемой любви и заботы обо мне. Они буквально держали меня, когда мое тело нуждалось в поддержке".

Йен Сомерхолдер и актриса Никки Рид поженились в 2015 году, а в 2017 году у них родилась дочь Боди Солей Рид Сомерхолдер.

Напомним, 44-летняя звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян скоро в четвертый раз станет мамой.

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