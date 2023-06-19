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Вагітна Кортні Кардаш'ян вперше "засвітила" кругленький животик

19 червня 2023 15:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Вагітна Кортні Кардаш'ян вперше "засвітила" кругленький животик
Зірка реаліті-шоу Кортін Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kourtneykardash/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

44-річна зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян чекає на поповнення. Знаменитість та її чоловік давно намагалися стати батьками і тепер діляться щасливою новиною зі своїми прихильниками.

Перші фото, на яких помітні округлі форми зірки, вона запостила у своєму Instagram.

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Боже благословення

Днями Кортні Кардаш’ян перестала приховувати свою вагітність. Жінка чекає четверту дитину від музиканта Тревіса Баркера.

На нових фото, якими поділилася Кортні, вона позує у прозорому боді, а коханий цілує кругленький животик.

"Не можу передати радість та вдячність від Божого благословення та плану", — підписала світлину зірка.

Днями під час виступу гурту свого коханого, Кортні Кардаш'ян почала розмахувати величезним плакатом із написом: "Тревіс, я вагітна!". Музикант підійшов до неї та розцілував.

Одразу серед прихильників пішли чутки, що чоловік Кортні все знав заздалегідь і його здивування було награним.

Тревіс Баркер та Кортні Кардаш'ян зустрічалися більше року, та одружилися 14 місяців тому. Пара мала три весільні церемонії.

Кардаш'ян має трьох дітей від колишнього коханого Скотта Дисіка: Мейсону 13 років, Пенелопі — 10, а Рейну — 8. У Тревіса є син Лендон, якому 29 років, і дочка Алабама — їй 17.

Раніше скандальна ведуча та акторка Челсі Хендлер знову відзначилась провокативною витівкою. Цього разу дісталося від неї новоспеченим татусям: Роберту Де Ніро та Аль Пачіно.

Нагадаємо, актор Аль Пачіно не одразу повірив у те, що скоро знову стане батьком. Зірка попросив 29-річну Нур Альфалла зробити ДНК-тест, який би довів його батьківство.

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