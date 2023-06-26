Ніколь Кідман показала інтимне фото з чоловіком

Актриса Николь Кидман с мужем Китом Урбаном. Фото: instagram.com/nicolekidman/

Актриса Николь Кидман не упускает возможности восхищать поклонников нежными фото с мужем. Красная дорожка или соцсети, звезда найдет повод для романтической фотографии.

В этот раз выдающаяся дата в жизни звезд стала причиной для чувственного снимка в соцсети.

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Николь Кидман поздравила мужа Кита Урбана с 17-й годовщиной свадьбы. 56-летняя актриса опубликовала черно-белый интимный снимок с мужем.

Актриса Николь Кидман с мужем Китом Урбаном. Фото: instagram.com/nicolekidman/

"С годовщиной, моя любовь", — подписала фото звезда "Холодной горы".

Николь Кидман вышла замуж за австралийского кантри-певца Кита Урбана в 2006 году. Пара имеет двух дочерей: Сандей Роуз и Фейт Маргарет. Ранее Кидман была замужем за актером Томом Крузом, с которым усыновила двоих детей.

Напомним, певец Виктор Павлик и его жена, блогер Екатерина Репьяхова в конце мая должны были праздновать третью годовщину брака. Но влюбленные забыли об этой выдающейся для них дате.

Ранее супруга голливудского актера Брюса Уиллса, Эмма Хемминг, показала архивные кадры с семьей. На фото и видео ее счастливый муж, звезда фильма "Крепкий орешек", весело проводит время в парке развлечений.