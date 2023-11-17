Українська акторка прокоментувала свою роль у серіалі на російському телебаченні

Акторка Анастасія Цимбалару. Фото: менеджмент проєкту

Багато серіалів та фільмів до повномасштабного вторгнення знімалися за участю російських акторів. Але 24 лютого 2022 року все змінилося. Акторка Анастасія Цимбалару, головна героїня серіалу "Жіночий лікар. Нове життя", пригадала, як на російському телеканалі вийшов серіал з нею у головній ролі.

Про це зірка розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Читайте також:

Росіяни випустили серіал з українською акторкою

За словами акторки, у неї є декілька невипущених проєктів, які були зняті спільно з росіянами до повномасштабного вторгнення. Вона не шкодує, що ці роботи не вийдуть. А минулого року з акторкою стався несподівний інцидент.

"Мені почали писати підписники, що в Росії на телеканалі "Домашній" вийшов серіал зі мною в головній ролі. Не зважаючи на те, що там мене називають бандерівкою, нацисткою, як і всіх українців, робота була запущена в ефір. Назву цього серіалу казати не буду, не хочу, щоб його дивилися. Мої підписники почали активно писати, питати про це. Рік випуску був вказаний 2023, я отримала масу повідомлень з питаннями: "Невже ти знялася з російськими акторами під час повномасштаного вторгення? Що це за серіал?". Довелося пояснювати, що серіал був знятий за рік до повномасштабного вторгнення і росіяни зараз вирішили його випустити", — пригадала Цимбалару.

Акторка говорить, що має низку проєктів, в яких вона задоволена своєю роботою, і вона б могла ними пишатися, але там є й росіяни в головних ролях, тому Анастасія вважає, що це — неможливо.

Нагадаємо, Анатоліч прокоментував відео, на якому проводить захід російською.

Раніше українські актори-втікачі знялись у російському пропагандистському серіалі.