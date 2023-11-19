Николь Кидман рассказала, выйдет ли третий сезон сериала "Большая маленькая ложь"

Фрагмент из сериала "Большая маленькая ложь". Фото: Google

Третий сезон популярного сериала "Большая маленькая ложь" от HBO все же порадует поклонников своим релизом. Это подтвердила исполнительница одной из главных ролей и продюсер шоу, австралийская актриса Николь Кидман.

Об этом пишет издание Deadline.

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На мероприятии, организованном Женской профессиональной ассоциацией гольфа, Кидман рассказала о своих любимых ролях в карьере. 56-летняя звезда вспомнила "Мулен Руж" и "Большую маленькую ложь".

"Этот сериал появился в моей жизни в то время, когда у меня родились младшие дети, и когда я задумалась о том, чтобы бросить карьеру. Но потом случилась вся эта ситуация, когда мы с Риз Уизерспун стали продюсерами шоу, а вы все посмотрели его, и оно стало очень успешным. Кстати, довожу до сведения, что мы готовим третий сезон", — отметила Николь.

Николь Кидман в сериале "Большая маленькая ложь". Фото: Google

Первый сезон вышел в 2017 году, а второй — в 2019-м. После этого в сети ходили слухи о возможном продолжении шоу. Впрочем, официального подтверждения к этому заявлению Кидман не было.

Сериал "Большая маленькая ложь" основан на одноименном романе Лианы Мориарти. Он рассказывает о загадочном убийстве в небольшом калифорнийском городе, в котором оказываются замешаны несколько женщин. Главные роли в шоу, кроме Николь Кидман и Риз Ризерспун, исполнили Шейлин Вудли, Лора Дерн и Зои Кравиц.

Кстати, недавно папарацци заметили Уизерспун, Дерн и Кравиц на совместном ланче в Лос-Анджелесе, что лишь усугубило слухи о разработке третьего сезона.

Ранее Кравиц заявляла, что не видит смысла в продолжении шоу после смерти режиссера Жан-Марка Валле в декабре 2021 года. Очевидно, свои планы она все-таки пересмотрела.

Исполнители главных ролей в сериале. Фото: Google

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