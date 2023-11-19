Николь Кидман рассказала, выйдет ли третий сезон сериала "Большая маленькая ложь"
Третий сезон популярного сериала "Большая маленькая ложь" от HBO все же порадует поклонников своим релизом. Это подтвердила исполнительница одной из главных ролей и продюсер шоу, австралийская актриса Николь Кидман.
Об этом пишет издание Deadline.
Продолжение популярного шоу от HBO
На мероприятии, организованном Женской профессиональной ассоциацией гольфа, Кидман рассказала о своих любимых ролях в карьере. 56-летняя звезда вспомнила "Мулен Руж" и "Большую маленькую ложь".
"Этот сериал появился в моей жизни в то время, когда у меня родились младшие дети, и когда я задумалась о том, чтобы бросить карьеру. Но потом случилась вся эта ситуация, когда мы с Риз Уизерспун стали продюсерами шоу, а вы все посмотрели его, и оно стало очень успешным. Кстати, довожу до сведения, что мы готовим третий сезон", — отметила Николь.
Первый сезон вышел в 2017 году, а второй — в 2019-м. После этого в сети ходили слухи о возможном продолжении шоу. Впрочем, официального подтверждения к этому заявлению Кидман не было.
Сериал "Большая маленькая ложь" основан на одноименном романе Лианы Мориарти. Он рассказывает о загадочном убийстве в небольшом калифорнийском городе, в котором оказываются замешаны несколько женщин. Главные роли в шоу, кроме Николь Кидман и Риз Ризерспун, исполнили Шейлин Вудли, Лора Дерн и Зои Кравиц.
Кстати, недавно папарацци заметили Уизерспун, Дерн и Кравиц на совместном ланче в Лос-Анджелесе, что лишь усугубило слухи о разработке третьего сезона.
Ранее Кравиц заявляла, что не видит смысла в продолжении шоу после смерти режиссера Жан-Марка Валле в декабре 2021 года. Очевидно, свои планы она все-таки пересмотрела.
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