Николь Шерзингер выходит замуж: кто стал избранником экс-солистки Pussycat Dolls

Певица Николь Шерзингер. Фото: Instagram/nicolescherzinger

Экс-солистка группы Pussycat Dolls, американская певица Николь Шерзингер, теперь официально обручена. Ее бойфренд, спортсмен Том Эванс, который младше звезды на шесть лет, сделал ей романтическое предложение.

Об этом Николь сообщила в своих соцсетях.

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Том сделал предложение 44-летней Николь на одном из пляжей штата Гавайи, где у Николь есть недвижимость. По словам окружения пары, Шерзингер и Эванс еще давно начали обсуждать свое общее будущее.

Николь взволнована, что это наконец-то становится реальностью. В своих соцсетях она лаконично и традиционно как при таких обстоятельствах прокомментировала: "Я сказала "Да".

Николь Шерзингер и Том Эванс. Фото: Instagram/nicolescherzinger

Николь Шерзингер и Том Эванс. Фото: Instagram/nicolescherzinger

Они познакомились осенью 2019 года на съемках шоу X Factor, где Том был участником, а Николь сидела в судейском кресле. Свои отношения они подтвердили только в начале 2020-го. До этого, в 2015-м, экс-солистка группы Pussycat Dolls разорвала отношения с гонщиком "Формулы-1" Льюисом Хэмилтоном, с которым встречалась восемь лет.

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