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"Никогда не говори "нет": Полякова рассказала, планирует ли еще детей

25 сентября 2023 12:38
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Никогда не говори нет: Полякова рассказала, планирует ли еще детей
Певица Оля Полякова
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Олю Полякову в социальных сетях спросили, планирует ли она еще детей. Певица не стала давать окончательный ответ, ведь не знает, как сложится жизнь.

Об этом она рассказала в истории в Instagram.

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"Может, и захочу"

Оля Полякова воспитывает двоих детей: 18-летнюю дочь Машу и 11-летнюю Алису. Певица часто делится в своих социальных сетях фото и видео со своими детьми, рассказывает об их достижениях и увлечениях.

 

Старшая дочь певицы часто становится поводом для обсуждения, особенно ее фигура и творчество, ведь Маша имеет свою рок-группу.

В Instagram звезды спросили, планирует ли она еще детей, на что Оля ответила довольно неоднозначно.

 

полякова
Сторис из Instagram polyakovamusic

"В данный момент нет, но вы знаете, жизнь неожиданная. Может, и захочу. Никогда не говори "нет", — с улыбкой рассказала Полякова.

Напомним, недавно Полякова представила новый клип, который снял Алан Бадоев. А еще певица рассказала, чем сейчас занимается ее старшая дочь.

 

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