"Никогда не говори "нет": Полякова рассказала, планирует ли еще детей

Певица Оля Полякова

Олю Полякову в социальных сетях спросили, планирует ли она еще детей. Певица не стала давать окончательный ответ, ведь не знает, как сложится жизнь.

Об этом она рассказала в истории в Instagram.

Читайте также:

"Может, и захочу"

Оля Полякова воспитывает двоих детей: 18-летнюю дочь Машу и 11-летнюю Алису. Певица часто делится в своих социальных сетях фото и видео со своими детьми, рассказывает об их достижениях и увлечениях.

Старшая дочь певицы часто становится поводом для обсуждения, особенно ее фигура и творчество, ведь Маша имеет свою рок-группу.

В Instagram звезды спросили, планирует ли она еще детей, на что Оля ответила довольно неоднозначно.

Сторис из Instagram polyakovamusic

"В данный момент нет, но вы знаете, жизнь неожиданная. Может, и захочу. Никогда не говори "нет", — с улыбкой рассказала Полякова.

Напомним, недавно Полякова представила новый клип, который снял Алан Бадоев. А еще певица рассказала, чем сейчас занимается ее старшая дочь.