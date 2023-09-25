"Никогда не говори "нет": Полякова рассказала, планирует ли еще детей
Олю Полякову в социальных сетях спросили, планирует ли она еще детей. Певица не стала давать окончательный ответ, ведь не знает, как сложится жизнь.
Об этом она рассказала в истории в Instagram.
"Может, и захочу"
Оля Полякова воспитывает двоих детей: 18-летнюю дочь Машу и 11-летнюю Алису. Певица часто делится в своих социальных сетях фото и видео со своими детьми, рассказывает об их достижениях и увлечениях.
Старшая дочь певицы часто становится поводом для обсуждения, особенно ее фигура и творчество, ведь Маша имеет свою рок-группу.
В Instagram звезды спросили, планирует ли она еще детей, на что Оля ответила довольно неоднозначно.
"В данный момент нет, но вы знаете, жизнь неожиданная. Может, и захочу. Никогда не говори "нет", — с улыбкой рассказала Полякова.
Напомним, недавно Полякова представила новый клип, который снял Алан Бадоев. А еще певица рассказала, чем сейчас занимается ее старшая дочь.