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Ніколи не почувалася бажаною — Біллі Айліш зізналася, що її приваблюють жінки

14 листопада 2023 19:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ніколи не почувалася бажаною — Біллі Айліш зізналася, що її приваблюють жінки
Співачка Біллі Айліш. Фото: instagram.com/variety/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

У новому відвертому інтерв'ю співачка Біллі Айліш підтвердила, що її приваблюють жінки, але вона почувається "наляканою" їх присутністю. Біллі Айліш стала героїнею обкладинки нового номера журналу Variety.

Про це пише Daily Mail.

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В інтерв'ю виданню співачка розповіла про дорослішання на очах у публіки, жіночність та прийняття свого тіла. Біллі Айліш отримала сім премій "Греммі" та "Оскар" ще до того, як стала достатньо дорослою.

"Виявляється, я молода і в мене попереду ціле життя, яке я можу провести у повному лайні. Можливо, тому що моє життя стало таким дорослим дуже рано, я забула, що я ще така молода. Я багато в чому стала розсудливою: я жила так, ніби мені за 70. Нещодавно я зрозуміла, що мені це не потрібно", — говорить зірка.

 

Співачка Біллі Айліш. Фото: instagram.com/variety/
Співачка Біллі Айліш. Фото: instagram.com/variety/

 

Співачка Біллі Айліш. Фото: instagram.com/variety/
Співачка Біллі Айліш. Фото: instagram.com/variety/

 

Співачка Біллі Айліш. Фото: instagram.com/variety/
Співачка Біллі Айліш. Фото: instagram.com/variety/

21-річна співачка, яка розійшлася з 31-річним Джессі Резерфордом у травні, розповіла про свою жіночність, образ тіла та те, чому вона "ніколи не відчувала себе бажаною", коли вона розмірковувала про своє перетворення на світову суперзірку.

"Я маю глибокі зв’язки з жінками в моєму житті, друзями в моєму житті, сім’єю в моєму житті. Вони фізично мене приваблюють. Але я також дуже боюся їх, їхньої краси та присутності. Я ніколи не відчувала себе жінкою, чесно кажучи. Я ніколи не почувалася бажаною. Я ніколи не відчувала себе жіночною. Мені потрібно переконати себе, що я гарна дівчина. Я ідентифікую себе як "вона" і тому подібне, але я ніколи не відчувала себе дівчиною", — говорить зірка.

Вона додала, що її "ніколи не хвилювало" те, як її сприймають, тому що вона "ніколи не відчувала себе бажаною".

Нагадаємо, наречена Ді Капріо знялась у стильній фотосесії відомого бренду.

Раніше зірка "Прісцилли" знявся для GQ та розповів, як на гамбургерах набрав вагу для ролі Елвіса.

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