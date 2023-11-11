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Оголошені номінанти премії Ґреммі — чи є серед них українці

11 листопада 2023 07:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Оголошені номінанти премії Ґреммі — чи є серед них українці
Один з лауреатів премії "Ґреммі". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американська академія звукозапису оголосила у Лос-Анджелесі номінантів найпрестижнішу музичну премію "Ґреммі". Лідеркою серед номінацій (дев’ять) стала співачка SZA. Свої заявки подавали й українці.

Імена номінантів оргкомітет "Ґреммі" опублікував на своєму сайті та у соцмережах.

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Українці на "Ґреммі"

Цього року на грамофон претендувала Тіна Кароль. Вона звернулась до академіків премії та попросила їх розглянути її композицію One nation under love (в перекладі з англійської — "Одна нація в любові") на потрапляння в чотири категорії.

Над піснею працювала титулована композиторка Даян Воррен (володарка "Оскар", "Ґреммі", "Золотий Глобус" та "Еммі"). Втім, в жодну з номінацій пісня так і не потрапила. 

На потрапляння до номінації "Найкращий глобальний музичний альбом" претендували  переможниця "Євробачення-2016", Джамала (альбом QIRIM) та скрипальки Ассія Ахат з платівкою 8 SENSES. Обидві до номінації не потрапили. Втім, Джамала пишається, що їй вдалося бути в лонглисті номінації.

"Хоч я і плачу сьогодні, але бути в одній категорії в лонглисті "Ґреммі" Best Global Music Album разом з Shakti — це для мене рівноцінно тому, що бути в одній категорії з Бейонсе. Бути почутою з-поміж індійської та латиноамериканської музики, яка щороку забирає нагороди — це вже багато. Мрію ніщо не зупинить. Далі буде", — написала Джамала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Не потрапили до номінацій й кримськотатарський музикант Усейн Бекіров (альбом SATO) та композитор Тарас Куценко (Global Oasis Vol.1). 

Основні номінанти

Співачки Тейлор Свіфт, Олівії Родріго, Біллі Айліш, Майлі Сайрус та групи Boygenius отримали по шість номінацій.  Лана Дель Рей здобула п'ять номінацій, включаючи категорію "Альбом року" та "Пісню року". Співачка досі не має жодної статуетки, попри дев’ять випущених студійних альбомів. 

В категорії "Кращий саундтрек" потрапили композиції з суперхітів цього літа, фільмів "Барбі" та "Оппенгеймер". Урочиста церемонія нагородження відбудеться 5 лютого 2024 року.

Пісня року

  • Біллі Айліш — What Was I Made For?
  • Дуа Ліпа — Dance the Night
  • Джон Батіст — Butterfly
  • Лана Дель Рей — A&W
  • Майлі Сайрус — Flowers
  • Олівія Родріґо — Vampire
  • SZA — Kill Bill
  • Тейлор Свіфт — Anti-Hero

Альбом року

  • Джон Батіст — World Music Radio
  • boygenius — the record
  • Майлі Сайрус — Endless Summer Vacation
  • Лана Дель Рей — Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd
  • Janelle Monáe — The Age Of Pleasure
  • Тейлор Свіфт — Midnights
  • SZA — SOS
  • Олівія Родріґо — GUTS

Нагадаємо, раніше ми писали, що один з "кроликів" Вєрки Сердючки презентував кліп із СолоХою. Також ми розповідали, що Каменських випустила іспанську та українську версії нової пісні.

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