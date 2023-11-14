Никогда не чувствовала себя желанной — Билли Айлиш призналась, что ее привлекают женщины

Певица Билли Айлиш. Фото: instagram.com/variety/

В новом откровенном интервью певица Билли Айлиш подтвердила, что ее привлекают женщины, но она чувствует себя "напуганной" их присутствием. Билли Айлиш стала героиней обложки нового номера журнала Variety.

Об этом пишет Daily Mail.

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В интервью изданию певица рассказала о взрослении на глазах у публики, женственности и принятии своего тела. Билли Айлиш получила семь премий "Грэмми" и "Оскар" еще до того, как стала достаточно взрослой.

"Оказывается, я молодая и у меня впереди целая жизнь, которую я могу провести в полном дерьме. Возможно, потому что моя жизнь стала такой взрослой очень рано, я забыла, что я еще такая молодая. Я во многом остепенилась: я жила так, будто мне за 70. Недавно я поняла, что мне это не нужно", — говорит звезда.

Певица Билли Айлиш. Фото: instagram.com/variety/

Певица Билли Айлиш. Фото: instagram.com/variety/

Певица Билли Айлиш. Фото: instagram.com/variety/

21-летняя певица, разошедшаяся с 31-летним Джесси Резерфордом в мае, рассказала о своей женственности, образе тела и том, почему она "никогда не чувствовала себя желанной", когда она размышляла о своем превращении в мировую суперзвезду.

"У меня глубокие связи с женщинами в моей жизни, друзьями в моей жизни, семьей в моей жизни. Они физически меня привлекают. Но я тоже очень боюсь их, их красоты и присутствия. Я никогда не чувствовала себя женщиной, честно говоря. Я никогда не чувствовала себя желанной. Я никогда не чувствовала себя женственной. Мне нужно убедить себя, что я симпатичная девушка. Я идентифицирую себя как "она" и тому подобное, но я никогда не чувствовала себя девушкой", — говорит звезда.

Она добавила, что ее "никогда не волновало" то, как ее воспринимают, потому что она "никогда не чувствовала себя желанной".

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