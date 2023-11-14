Зірка "Прісцилли" знявся для GQ та розповів, як на гамбургерах набрав вагу для ролі Елвіса

Актор Джейкоб Елорді. Фото: instagram.com/britishgq/

Актор Джейкоб Елорді знявся у стильній фотосесії для престижного глянцю. Зірка розповів, як йому далася роль короля рок-н-ролу.

Про це йдеться у номері GQ Global Men of the Year.

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26-річний актор крім фотосесії, в якій приміряв безліч богемних образів, розповів, як їв шкідливу їжу, щоб зіграти легендарного співака Елвіса Преслі, чия вага, як відомо, сильно збільшилася перед смертю у віці 42 років. Елорді зіграв одну з головний ролей у відомому біографічному фільмі Софії Копполи "Прісцілла".

Актор Джейкоб Елорді. Фото: instagram.com/britishgq/

Актор Джейкоб Елорді. Фото: instagram.com/britishgq/

Обговорюючи свій набір ваги в останньому випуску британського GQ, він сказав: "Це був перший раз у моєму житті, коли я переїв. Їв близько фунту бекону щодня. А потім, коли я поїхав до Канади, там були гамбургери. Це справді моє задоволення".

Щоб підготуватися до ролі, Джейкоб не тільки харчувався шкідливою їжею, але й читав мемуари Прісцилли Преслі, замовляв старі DVD-диски з минулими виступами Елвіса та переглядав відео на YouTube, доки не переконався, що бачив майже всі наявні кадри співака.

Актор Джейкоб Елорді. Фото: instagram.com/britishgq/

Актор Джейкоб Елорді. Фото: instagram.com/britishgq/

Актор Джейкоб Елорді. Фото: instagram.com/britishgq/

Актор Джейкоб Елорді. Фото: instagram.com/britishgq/

Актор Джейкоб Елорді. Фото: instagram.com/britishgq/

Актор Джейкоб Елорді. Фото: instagram.com/britishgq/

Актор також дає розпливчасту відповідь про можливість знятися в майбутньому фільмі про супергероїв, незважаючи на те, що Крістіан Бейл і покійний Хіт Леджер, двоє з його прикладів для наслідування, отримали нагороди за відповідні ролі Бетмена та Джокера у фільмі Крістофера Нолана "Темний лицар".

"Все може бути!. І, очевидно, трапляється все, що завгодно, але на цьому етапі мого життя я не бачу в цьому інтересу. Мені подобається робити те, що я хотів би дивитися, і мені стає дуже неспокійно, дивлячись ці фільми", — поділився Елорді.

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