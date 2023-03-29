Немецкому дизайнеру угрожают судом из-за фото в поддержку Украины
Немецкий дизайнер Франк-Петер Вильде стал популярным в соцсетях благодаря креативным цветным селфи в лифте. Так он поддерживает Украину в войне, которую развязал кровавый режим кремля. Впрочем, подобная инициатива понравилась не всем землякам.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
-
Брэд Питт продал дом, в котором жил с Джоли и Энистон: сумма сделки
-
Посол рф заявил, что Швеция станет "легитимной целью", если вступит в НАТО
-
В Минфине обнародовали зарплаты медиков: кто получает 26 тыс. грн
-
Ребров поделился планами о сборной Украины
-
В МИД Китая сообщили о предложении Зеленского встретиться с Си Цзиньпином
-
В Венгрии объяснили, почему до сих пор не ратифицировали вступление Швеции в НАТО
-
Pepsi представила новый логотип
-
Какие выплаты можно получить украинцам во Франции и как оформить
-
Защита исторического ареала Одессы: прокуратуры пытаются вернуть памятник архитектуры
-
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на ЗАЭС с проверкой: детали
Подробности
Недавно дизайнер получил письмо, в котором говорится, что на него пожаловались некоторые из соседей и теперь администрация дома запрещает ему делать фотографии в лифте. Житель Берлина обратился к адвокатам, потому что убежден, что законных оснований для запрета нет, а работе лифта он никогда не препятствовал.
"Конечно, это не мой лифт, но я пользуюсь им, как и другие, и в лифте есть зеркало, и я фотографирую себя в зеркале, как и миллионы других людей на свете. Я попытался спокойно поговорить с администрацией, но человек там вообще не был настроена на разговор. Мне сказали, знать ничего не знаю, я вам запрещаю... Я действительно хотел уладить все спокойно, но услышав такое сказал — хорошо, хорошего дня, и пошел", — рассказал Франк-Петер.
На Instagram странице, на которую подписаны 125 тысяч пользователей соцсети, Вильде опубликовал более ста селфи в одежде оттенков украинского флага. Под каждым постом в комментариях множество слов поддержки и благодарности украинцев.
Франко-Петеру Вильде 59 лет. Он помогал как волонтер беженцам на вокзале в Берлине, а также присоединился к созданию фильма об сбежавших от войны украинцах. Сам он последний раз был в Украине более десяти лет назад, но отмечает, что всегда боролся за свободу, поэтому оставаться в стороне не может.
Напомним, ранее мы писали, что папарацци разозлили американскую светскую львицу Ким Кардашьян во время фотосессии в купальнике на пляже. Также мы рассказывали, что принц Гарри сделал громкое заявление в Лондоне.