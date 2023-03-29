Немецкому дизайнеру угрожают судом из-за фото в поддержку Украины

Немецкий дизайнер Франк-Петер Вильде

Немецкий дизайнер Франк-Петер Вильде стал популярным в соцсетях благодаря креативным цветным селфи в лифте. Так он поддерживает Украину в войне, которую развязал кровавый режим кремля. Впрочем, подобная инициатива понравилась не всем землякам.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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Недавно дизайнер получил письмо, в котором говорится, что на него пожаловались некоторые из соседей и теперь администрация дома запрещает ему делать фотографии в лифте. Житель Берлина обратился к адвокатам, потому что убежден, что законных оснований для запрета нет, а работе лифта он никогда не препятствовал.

"Конечно, это не мой лифт, но я пользуюсь им, как и другие, и в лифте есть зеркало, и я фотографирую себя в зеркале, как и миллионы других людей на свете. Я попытался спокойно поговорить с администрацией, но человек там вообще не был настроена на разговор. Мне сказали, знать ничего не знаю, я вам запрещаю... Я действительно хотел уладить все спокойно, но услышав такое сказал — хорошо, хорошего дня, и пошел", — рассказал Франк-Петер.

На Instagram странице, на которую подписаны 125 тысяч пользователей соцсети, Вильде опубликовал более ста селфи в одежде оттенков украинского флага. Под каждым постом в комментариях множество слов поддержки и благодарности украинцев.

Франко-Петеру Вильде 59 лет. Он помогал как волонтер беженцам на вокзале в Берлине, а также присоединился к созданию фильма об сбежавших от войны украинцах. Сам он последний раз был в Украине более десяти лет назад, но отмечает, что всегда боролся за свободу, поэтому оставаться в стороне не может.

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