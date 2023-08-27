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Ніно Катамадзе відвідала українських бійців у реабілітаційному центрі МВС

27 серпня 2023 15:32
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ніно Катамадзе відвідала українських бійців у реабілітаційному центрі МВС
Співачка Ніно Катамадзе. Фото: mvs.gov.ua/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Ніно Катамадзе з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну і допомагає бійцям. Нещодавно зірка завітала у реабілітаціцний центр МВС.

Про це йдеться на офіційному сайті установи.

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Разом із Державним секретарем МВС України Інною Ящук вони провідали бійців, які нині проходять реабілітацію у центрі, переглянули кабінети стоматолога, психолога та штучного мікроклімату, подивились, як і де розробляють пошкоджені кінцівки пацієнтів, відвідали зал психофізіологічного розвантаження, тренажерний зал та кімнати відпочинку, в яких разом з військовими можуть знаходитися їхні рідні.

 

Співачка Ніно Катамадзе у реабілітаційному центрі МВС. Фото: mvs.gov.ua/

 

Співачка Ніно Катамадзе у реабілітаційному центрі МВС. Фото: mvs.gov.ua/

 

Співачка Ніно Катамадзе у реабілітаційному центрі МВС. Фото: mvs.gov.ua/

 

Співачка Ніно Катамадзе у реабілітаційному центрі МВС. Фото: mvs.gov.ua/

"Українські медпрацівники неймовірні сміливці. Ви не здаєтесь і продовжуєте боротись за кожне життя і здоров’я. Я завжди буду з вами", — зауважила Ніно Катамадзе.

Інна Ящук розповіла грузинській гості, що над успішною реабілітацією військових працюють найкваліфікованіші лікарі, однак підсилення медичної команди завжди буде вітатися та дуже цінуватись. Ніно Катамадзе в свою чергу зазначила, що у Грузії є  фахівці, що бажають доєднатись до команди українських медиків, аби не лише допомогти, а й перейняти досвід.

Наостанок Ніно Катамадзе, яка неодноразово брала участь в українських вокальних шоу, заспівала для бійців українську пісню та виразила своє захоплення боротьбою українців за право жити на своїй землі.

 

Нагадаємо, Анджеліна Джолі показала евакуацію українських біженців.

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