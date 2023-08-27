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Нино Катамадзе посетила украинских бойцов в реабилитационном центре МВД

27 августа 2023 15:32
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Нино Катамадзе посетила украинских бойцов в реабилитационном центре МВД
Певица Нино Катамадзе. Фото: mvs.gov.ua/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Нино Катамадзе с первых дней полномасштабного вторжения поддерживает Украину и помогает бойцам. Недавно звезда посетила реабилитационный центр МВД.

Об этом говорится на официальном сайте учреждения.

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Вместе с Государственным секретарем МВД Украины Инной Ящук они навестили бойцов, которые сейчас проходят реабилитацию в центре, просмотрели кабинеты стоматолога, психолога и искусственного микроклимата, посмотрели, как и где разрабатывают поврежденные конечности пациентов, посетили зал психофизиологической разгрузки, тренажерный зал и комнаты отдыха, где вместе с военными могут находиться их родные.

 

Певица Нино Катамадзе в реабилитационном центре МВД. Фото: mvs.gov.ua/

 

Певица Нино Катамадзе в реабилитационном центре МВД. Фото: mvs.gov.ua/

 

Певица Нино Катамадзе в реабилитационном центре МВД. Фото: mvs.gov.ua/

 

Певица Нино Катамадзе в реабилитационном центре МВД. Фото: mvs.gov.ua/

"Украинские медработники невероятные храбрецы. Вы не сдаетесь и продолжаете бороться за каждую жизнь и здоровье. Я всегда буду с вами", — отметила Нино Катамадзе.

Инна Ящук рассказала грузинской гостье, что над успешной реабилитацией военных работают самые квалифицированные врачи, однако усиление медицинской команды всегда будет приветствоваться и очень цениться. Нино Катамадзе в свою очередь отметила, что в Грузии есть специалисты, желающие присоединиться к команде украинских медиков, чтобы не только помочь, но и перенять опыт.

Напоследок Нино Катамадзе, неоднократно участвовавшая в украинских вокальных шоу, спела для бойцов украинскую песню и выразила свое восхищение борьбой украинцев за право жить на своей земле.

 

Напомним, Анджелина Джоли показала эвакуацию украинских беженцев.

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