Нино Катамадзе посетила украинских бойцов в реабилитационном центре МВД

Певица Нино Катамадзе. Фото: mvs.gov.ua/

Певица Нино Катамадзе с первых дней полномасштабного вторжения поддерживает Украину и помогает бойцам. Недавно звезда посетила реабилитационный центр МВД.

Об этом говорится на официальном сайте учреждения.

Читайте также:

Грузинская звезда навестила украинских бойцов

Вместе с Государственным секретарем МВД Украины Инной Ящук они навестили бойцов, которые сейчас проходят реабилитацию в центре, просмотрели кабинеты стоматолога, психолога и искусственного микроклимата, посмотрели, как и где разрабатывают поврежденные конечности пациентов, посетили зал психофизиологической разгрузки, тренажерный зал и комнаты отдыха, где вместе с военными могут находиться их родные.

Певица Нино Катамадзе в реабилитационном центре МВД. Фото: mvs.gov.ua/

Певица Нино Катамадзе в реабилитационном центре МВД. Фото: mvs.gov.ua/

Певица Нино Катамадзе в реабилитационном центре МВД. Фото: mvs.gov.ua/

Певица Нино Катамадзе в реабилитационном центре МВД. Фото: mvs.gov.ua/

"Украинские медработники невероятные храбрецы. Вы не сдаетесь и продолжаете бороться за каждую жизнь и здоровье. Я всегда буду с вами", — отметила Нино Катамадзе.

Инна Ящук рассказала грузинской гостье, что над успешной реабилитацией военных работают самые квалифицированные врачи, однако усиление медицинской команды всегда будет приветствоваться и очень цениться. Нино Катамадзе в свою очередь отметила, что в Грузии есть специалисты, желающие присоединиться к команде украинских медиков, чтобы не только помочь, но и перенять опыт.

Напоследок Нино Катамадзе, неоднократно участвовавшая в украинских вокальных шоу, спела для бойцов украинскую песню и выразила свое восхищение борьбой украинцев за право жить на своей земле.

Напомним, Анджелина Джоли показала эвакуацию украинских беженцев.

Ранее звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз стал новым послом UNITED24.