Новая адаптация романа Агаты Кристи, монахиня и футбол: кинопремьеры недели

Фрагмент фильма "Призраки в Венеции". Фото: Google

На этой неделе в украинский кинопрокат вышли шесть лент. Среди них, в частности, долгожданная киноадаптация одного из романов легендарной английской писательницы Агаты Кристи и немало европейских картин, на которые следует обратить внимание.

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Призраки в Венеции (США)

Это третий фильм в линейке после "Восточного экспресса" и "Убийства на Ниле". В отличие от предыдущих лент, "Призраки в Венеции" больше напоминает триллер и иногда ужасы, но сохраняет сюжет детектива. Режиссер и исполнитель главной роли Кеннет Брана охарактеризовал свой новый проект как мистический триллер.

Роман, по которому был снят фильм, один из последних, написанных Агатой Кристи. По свидетельству родственников часть текста она записывала на диктофон, а помощница перепечатывала и помогала ей редактировать текст. По сюжету события происходили в Англии, но для экранизации их перенесли в Венецию.

Кроме Кеннета Брана, главные роли исполнили Кайл Аллен, Камилла Коттин, Джейми Дорнан, Тина Фэй и оскароносная Мишель Ейо.

Душа команды (Испания)

Семейная комедия основана на реальных событиях. Для съемок в кастинг было привлечено более двух тысяч мальчиков. Впрочем, только один юноша попал на экраны, у которого был актерский опыт. Дайрон Шале сыграл Вальдо, впоследствии ставший профессиональным футболистом. Главную роль исполнила Кармен Мачи.

По сюжету вскоре должна закрыться школа-пансион для мальчиков. Коллектив преподавателей пополняет монахиня сестра Марина. Она уже в возрасте, но легкий нрав и жажда веселья делает ее похожей на учеников этой школы. Чтобы заинтересовать маленьких мятежников, она организует для них занятия по футболу. Пройдут годы, и один из этих мальчишек выйдет на поле в составе мадридского "Реала".

После. Навсегда (США)

Мелодрама является пятой частью франшизы "После", снятой по произведениям американской писательницы Анны Тодд. На этот раз режиссерское кресло заняла Кастиль Лэндон. Также она приобщилась к написанию сценария.

Актеры Хиро Файнс-Тиффин и Джозефин Лэнгфорд вернулись к исполнению своих ролей. Об этом фильме стало известно в августе 2022 года. К тому моменту основные съемки уже были завершены.

Неудачное ограбление (Италия)

По сюжету Марко — предприниматель и отец двух маленьких дочерей. Он пережил немало неудач в последнее время и совсем отчаялся. Выход из тупика, в который попал, он придумал совсем неожиданный.

Марко совершает ограбление и берет в заложники посетителей маленькой пекарни. Среди них пекарь и продавец заведения, не слишком хорошо относящиеся друг к другу, а также посетители — кардиолог на пенсии и бывшая медсестра, а ныне проститутка. Обе женщины ведут себя очень смело.

Дьявольская игра (США)

Группа салемских подростков обнаруживает проклятый нож, высвобождающий демона, заставляющий их играть в ужасные, смертоносные версии детских игр, где не могут быть победители, а только выжившие.

Клык (Греция)

На окраине города живут отец, мать и трое взрослых детей. Их большой дом окружен высоким забором. Ни один из детей никогда не бывал вне этого изолированного мира: они растут, развлекаются и учатся так, как их родители считают нужным.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, что Венецианский кинофестиваль объявил имена победителей.