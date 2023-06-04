Новая жена экс-супруга Ани Лорак показала обручальное кольцо: фото

Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу и визажистка Лилия Реус. Фото: Instagram/__l_i_l_i_a___

Вчера, 3 июня, экс-муж владелицы украинского гражданства, певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу сыграл свадьбу в одном из более престижных районах Киевской области. Избранницей стала визажистка Лилия Реус, с которой тот долго встречался.

В своих Instastories новоиспеченная пани Налчаджиоглу показала обручальное кольцо.

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Мурат и Лилия пока что не опубликовали профессиональные фото и видео в своих соцсетях. Впрочем, делятся контентом от гостей и показывают некоторые снимки из застолья. Так, например, Лилия не стала скрывать обручальное кольцо, которое получила от Налчаджиоглу.

На фото также видно и обручальное кольцо Мурата и его браслет, на котором выгравировано английское высказывание Never give up (Никогда не сдавайся).

Обручальные кольца экс-мужа Ани Лорак и его новой жены. Скриншот: Instagram/__l_i_l_i_a___

Звездная пара сыграла свадьбу в Конче-Заспе. Регистрационный столик был покрыт синим платком в желтых подсолнечниках, с надписью Ukraine ("Украина").

Скриншот: Instagram/__l_i_l_i_a___

Судя по сториз гостей и молодоженов, единственная дочь Мурата, 11-летняя София, живущая с матерью в Москве, на свадьбу не приехала. Через несколько дней дочь Ани Лорак и Налчаджиоглу будут праздновать день рождения. Потому, скорее всего, осталась с одиозной звездной матерью в Москве.

Бывший муж Ани Лорак с новой женой. Скриншот: Instagram/__l_i_l_i_a___

Напомним, ранее мы писали, что украинцы массово "тролят" Ани Лорак благодарностями за помощь ВСУ. Также мы рассказывали, что Ани Лорак привезла стиральную машину живущим под Москвой беженцам из Донбасса.