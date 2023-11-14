Нова дружина Каньє Веста дослухалась до своїх друзів та втекла від репера на батьківщину

Дружина Каньє Веста Б’янка Ченсорі з репером. Фото: instagram.com/pagesix/

Репер Каньє Вест нещодавно вирушив у подорож до Саудівської Аравії разом із дочкою Норт. Дружина репера Б'янка Ченсорі тим часом відлетіла до рідної Австралії, де відпочиває у компанії давніх друзів. Останнім вдалося переконати Б'янку в тому, що Вест надто сильно контролює її та негативно на неї впливає.

Про це пише Daily Mail.

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Б'янка возз'єдналася з двома давніми подругами на початку цього місяця під час поїздки додому до Австралії вперше з того часу, як таємно зв'язала себе шлюбом зі скандальним 46-річним репером у грудні минулого року. Раніше Ченсорі звинувачувала своїх друзів у "ревнощах" до її слави, коли вони висловлювали побоювання, що її чоловік маніпулює нею, перетворюючи її на "радикальну" версію своєї колишньої дружини Кім Кардаш'ян.

Дружина Каньє Веста з подругами. Фото: Instagram

"Всі просто раді, що вони нарешті змогли достукатися до Б'янки. Її друзі дали їй зрозуміти, що саме вони відчувають, і вони сказали їй, що їй потрібно прокинутися. Вона знає, що закрилася від тих, хто їй близький, і вона також починає бачити свій шлюб у реальному світлі. Вона знає про способи контролю Каньє та починає дивитися на речі з боку", — заявило джерело.

Побоювання за Б'янку у багатьох з'явилися цього літа, після того, як почали поширюватися фотографії, на яких вона в дивних образах, практично гола гуляє Італією в компанії чоловіка.

Кільком друзям Б'янки тоді вдалося зв'язатися з нею, але вона нібито послала їх якнайдалі.

"Вона відгородилася від усіх і послала одного зі своїх колишніх друзів, коли вони спробували запитати, чи все з нею добре, вона каже, що її друзі просто заздрять її славі", — говорило джерело.

Минулого місяця стало відомо, що Каньє наказав своїй дружині "ніколи не розмовляти" і склав для неї набір правил, за якими вона повинна жити, назвавши конкретні продукти, які вона може їсти, і те, що вона може носити.

Раніше донька Кім Кардаш'ян у короні підкорила обкладинку глянцю.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян з дочкою на Геловін вбралися у героїнь культового фільму.