Нова дружина Каньє Веста дослухалась до своїх друзів та втекла від репера на батьківщину
Репер Каньє Вест нещодавно вирушив у подорож до Саудівської Аравії разом із дочкою Норт. Дружина репера Б'янка Ченсорі тим часом відлетіла до рідної Австралії, де відпочиває у компанії давніх друзів. Останнім вдалося переконати Б'янку в тому, що Вест надто сильно контролює її та негативно на неї впливає.
Про це пише Daily Mail.
Дружина Каньє Веста почала бачити шлюб у реальному світлі
Б'янка возз'єдналася з двома давніми подругами на початку цього місяця під час поїздки додому до Австралії вперше з того часу, як таємно зв'язала себе шлюбом зі скандальним 46-річним репером у грудні минулого року. Раніше Ченсорі звинувачувала своїх друзів у "ревнощах" до її слави, коли вони висловлювали побоювання, що її чоловік маніпулює нею, перетворюючи її на "радикальну" версію своєї колишньої дружини Кім Кардаш'ян.
"Всі просто раді, що вони нарешті змогли достукатися до Б'янки. Її друзі дали їй зрозуміти, що саме вони відчувають, і вони сказали їй, що їй потрібно прокинутися. Вона знає, що закрилася від тих, хто їй близький, і вона також починає бачити свій шлюб у реальному світлі. Вона знає про способи контролю Каньє та починає дивитися на речі з боку", — заявило джерело.
Побоювання за Б'янку у багатьох з'явилися цього літа, після того, як почали поширюватися фотографії, на яких вона в дивних образах, практично гола гуляє Італією в компанії чоловіка.
Кільком друзям Б'янки тоді вдалося зв'язатися з нею, але вона нібито послала їх якнайдалі.
"Вона відгородилася від усіх і послала одного зі своїх колишніх друзів, коли вони спробували запитати, чи все з нею добре, вона каже, що її друзі просто заздрять її славі", — говорило джерело.
Минулого місяця стало відомо, що Каньє наказав своїй дружині "ніколи не розмовляти" і склав для неї набір правил, за якими вона повинна жити, назвавши конкретні продукти, які вона може їсти, і те, що вона може носити.
Раніше донька Кім Кардаш'ян у короні підкорила обкладинку глянцю.
Нагадаємо, Кім Кардаш'ян з дочкою на Геловін вбралися у героїнь культового фільму.
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