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Новая жена Канье Уэста прислушалась к своим друзьям и убежала от рэпера на родину

14 ноября 2023 11:32
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Новая жена Канье Веста прислушалась к своим друзьям и убежала от рэпера на родину
Жена Канье Уэста Бьянка Ченсори с рэпером. Фото: instagram.com/pagesix/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Рэпер Канье Уэст недавно отправился в путешествие в Саудовскую Аравию вместе с дочерью Норт. Супруга рэпера Бьянка Ченсори тем временем улетела в родную Австралию, где отдыхает в компании давних друзей. Последним удалось убедить Бьянку в том, что Уэст слишком сильно контролирует ее и негативно влияет на нее.

Об этом пишет Daily Mail.

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Жена Канье Уэста начала видеть брак в реальном свете

Бьянка воссоединилась с двумя давними подругами в начале этого месяца во время поездки домой в Австралию впервые с тех пор, как тайно связала себя браком со скандальным 46-летним рэпером в декабре прошлого года. Ранее Ченсори обвиняла своих друзей в "ревности" к ее славе, когда они высказывали опасения, что ее муж манипулирует ею, превращая ее в "радикальную" версию своей бывшей жены Ким Кардашьян.

 

Жена Канье Веста с подругами. Фото: Instagram
Жена Канье Уэста с подругами. Фото: Instagram

"Все просто рады, что они наконец-то смогли достучаться до Бьянки. Ее друзья дали ей понять, что именно они чувствуют, и они сказали ей, что ей нужно проснуться. Она знает, что закрылась от тех, кто ей близок, и она также начинает видеть свой брак в реальном свете. Она знает о способах контроля Канье и начинает смотреть на вещи со стороны", — заявил источник.

Опасения за Бьянку у многих появились этим летом, после того как начали распространяться фотографии, на которых она в странных образах, практически голая гуляет по Италии в компании супруга.

Нескольким друзьям Бьянки тогда удалось связаться с ней, но она якобы послала их подальше.

"Она отгородилась от всех и послала одного из своих бывших друзей, когда они попытались спросить, все ли с ней хорошо, она говорит, что ее друзья просто завидуют ее славе", — говорил источник.

 

В прошлом месяце стало известно, что Канье приказал своей жене "никогда не разговаривать" и составил для нее набор правил, по которым она должна жить, назвав конкретные продукты, которые она может есть, и то, что она может носить.

Ранее дочь Ким Кардашьян в короне покорила обложку глянца.

Напомним, Ким Кардашьян с дочерью на Хеллоуин переоделись в героинь культового фильма.

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