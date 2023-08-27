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Новая жена Канье Уэста примерила откровенный наряд, который так любит Ким Кардашьян

27 августа 2023 14:17
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Новая жена Канье Веста примерила откровенный наряд, который так любит Ким Кардашьян
Канье Вест с женой Бьянкой. Фото: instagram.com/bianca.censori_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Жена Канье Уэста, Бьянка Ченсори все больше вдохновляется стилем его бывшей супруги Ким Кардашьян. Образ звезда реалити-шоу носила в 2021 году перед разводом.

Об этом пишет Daily Mail.

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46-летний Уэст и 28-летняя Ченсори отдыхают в Италии. Жена рэпера была замечена на улице в полупрозрачном спортивном бюстгальтере и колготках, дополнила образ белыми лодочками от Ferragamo. Ансамбль очень напоминал одежду, которую основательница SKIMS Ким Кардашьян надевала раньше.

 

Жена Канье Веста, Бьянка Ченсори. Фото: Backgrid

 

Жена Канье Веста Бьянка Ченсори. Фото: Backgrid

 

Ким Карадашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Канье Вест и его новая муза начали отношения в январе 2023 только через несколько месяцев после завершения его развода.

Кардашьян подала на развод в феврале 2021 года после шести лет брака.

На протяжении их долгого романа Вест часто называл ее своей "музой" и сильно повлиял на выбор стиля.

У бывшей пары четверо детей: Норт, (десять лет), Сейнт (семь), Чикаго (пять лет) и Псалм (четыре года).

Напомним, Ким Кардашьян не узнать в новом сезоне "Американской истории ужасов".

Ранее Илон Маск разблокировал Канье Уэста в Twitter: но есть нюансы.

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