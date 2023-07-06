Новая "Миссия невыполнима" с Томом Крузом, ужасы "Астрал" и еще шесть киноновинок недели

Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая". Фото: Google

На этой неделе в украинский кинопрокат выходят сразу восемь фильмов. Среди них, в частности, седьмая часть франшизы "Миссия невыполнима" с Томом Крузом в главной роли и канадско-американский фильм ужасов "Астрал: Красная дверь".

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Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая (США)

Приключенческий боевик выходит на экраны 27 лет спустя после премьеры первого фильма. Бессменным исполнителем главной роли все это время остается Том Круз. Он является и продюсером проекта. Автором сценария и режиссером новой части приключений агента Итона Ханта стал Кристофер МакКуорри. Ранее он работал над созданием двух частей этой серии — "Нация изгоев" и "Фолаут".

Значительная часть съемочного процесса должна была проходить в Венеции и Риме (Италия) в течение трех недель в начале весны 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 съемки были приостановлены. В конце концов, снимали в Великобритании, а затем в Норвегии.

Бюджет фильма составил 290 млн долларов. На лето 2024 года запланирован выход завершающего восьмого фильма франшизы.

Астрал: Красная дверь (Канада, США)

Это прямое продолжение второй части франшизы, вышедшей на экраны в 2013 году. Направлял фильм исполнитель одной из главных ролей Патрик Уилсон. Для него это дебютная работа в режиссерской должности. Сценаристом впервые за годы существования "Астралов" не был единолично Ли Уоннелл. В этот раз он писал в соавторстве со Скоттом Тимсом. К своим ролям вернулись актеры, задействованные в первых двух фильмах.

Заложник времени (США)

Триллер с Мелом Гибсоном в главной роли снял Майкл Обловиц, который не только срежиссировал фильм, но и принял участие в написании сценария. По сюжету детектив Кевин Хики знает, что вскоре умрет от рака. Желание позаботиться о семье после своей смерти способствует появлению замысла, который может быть трактован по-разному. Кевин хочет организовать собственное убийство.

Check-in в беду (США)

Ха сюжетом комедийного фильма, Одри и Лоло неразлучны с детства. Подруги живут в Америке, являются азиатами по происхождению, однако никогда не были на своей исторической родине. Когда Одри была младенцем, ее удочерили супруги американцы.

Став взрослой, она наконец-то может осуществить свою давнюю мечту — посетить Китай и попытаться найти свою биологическую мать. В далекое путешествие отправляются по большой компании.

Лучший босс (Испания)

Комедийную драму с Хавьером Бардемом в главной роли снимали в Мадриде и его окрестностях. Режиссером и автором сценария стал Фернандо Леон Де Арано.

По сюжету семейный бизнес по производству весов возглавляет Хулио Бланко. Приближается время подведения итогов конкурса на лучшее предприятие года. Есть все шансы, что награду получит именно Бланко. Последний этап этих соревнований — приезд на производство комиссии для проверки. Именно в этот момент все вокруг выходит из-под контроля.

Если бы она знала (Нидерланды)

Комедийная мелодрама снята по роману писательницы Шанталь ван Гастел. Лента является третьей экранизацией ее романов после фильмов, вышедших в прокат в 2018 и 2021 годах.

Вдохновенная и оптимистичная Мия (Зигрид тен Напель) привыкла действовать, прислушиваясь к своей интуиции. В своих снах Мия ясно видит счастливое будущее и стремится к нему. Когда-то, еще подростком, она подрабатывала в цветочном магазинчике. Сейчас, столкнувшись с некоторыми проблемами в жизни, она хотела бы возвратиться в те безмятежные времена. Такой случай выпадает.

Кошачья жизнь (Франция, Швейцария)

В основе сюжета — роман Мориса Женевуа, написанный им в 1931 году. Специально к выходу фильма на экраны произведение переиздали. Основные съемки проходили в Париже, Нансе и горном массиве Вогезы, где и разворачиваются события в соответствии с сюжетом.

Большинство экранного времени занимают животные. С актерами-животными занималась дрессировщица, имеющая опыт аналогичной работы в более чем 150 фильмах.

Трое разбойников и лев (Норвегия)

Семейный мультфильм снят по книге норвежского детского писателя и драматурга Торберна Эгнера. Он сам создавал иллюстрации к своим книгам. Всего в его произведении 46 произведений, написанных с 1940 по 1987 годы. Среди всех работ Эгнера эта одна из самых популярных.

Небольшой и уютный городок страдает от деятельности трех друзей Каспера, Джаспера и Джонатана. Они грабители и не оставляют в покое горожан н на день. Дома их ждет лев, живущий вместе с ними.

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