Спокуслива Лоуренс та суперзірки у фільмі Веса Андерсона: кінопрем'єри тижня

Фрагмент з фільму "Без образ". Фото: Google

Цього тижня в український кінопрокат вийшли три нові стрічки та одна документалка. Серед них, зокрема, новий фільм режисера Веса Андерсона з суперзірками в головних ролях та відверта комедія з оскароносною Дженніфер Лоуренс.

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Астероїд-Сіті (США)

Том Генкс, Скарлетт Йоганссон, Едрієн Броуді, Віллем Дефо, Марґо Роббі, Едвард Нортон — це далеко не весь перелік зірок, які знялися у новому фільмі режисера Веса Андерсона. Саме він працював над такими хітами як "Королівство повного місяця" та "Готель "Ґранд Будапешт".

Свій новий проєкт Андерсон знімав у Іспанії. Білл Мюррей не зміг долучитися до процесу, оскільки захворів на COVID-19 саме на момент зйомок. Затверджені графіки змінювати через нього не стали. Прем'єра фільму відбулася у травні цього року на 76-му Каннському кінофестивалі.

Події яскравої комедії розгортаються 1955 року у вигаданому американському містечку. Колись давно неподалік впав астероїд. Ця подія неабияк надихає місцевих жителів уважно вдивлятися у зоряне небо. Щороку у містечку збираються любителі астрономії та майбутні дослідники космосу. Під час однієї з таких зустрічей відбулось дещо, що може суттєво змінити плин історії.

Без образ (США)

Джин Ступніцкі став режисером та співавтором сценарію цього проєкту. Восени 2021-го оголосили про початок робіт, а за рік стартував знімальний процес. Робота тривала на різних локаціях у Нью-Йорку. Виконавиця головної ролі Дженніфер Лоренс стала однією зі співпродюсерок фільму. Такою 32-річну акторку ви ще точно не бачили: її героїня — це енергійна та впевнена дівчина трохи за 30.

За сюжетом вона була таксисткою, але лишилась без машини, бо її конфіскували. Немає машини — немає й заробітків. Серед безлічі оголошень про роботу її увагу привернуло одне. Стурбовані батьки шукають дівчину, яка допомогла б їхньому сину стати розкутішим. Ось тут і починаються справжні пригоди.

Таємниця Меркатора (Бельгія)

Коли цифровому аборигену Бенджаміну виповнюється 18 років, він успадкує коробку зі стародавніми артефактами від свого зниклого батька. Він дає старовинну книгу Слієн, дівчині, на яку поклав око, і ненавмисно запускає ланцюгову реакцію. Старий на ім'я Зеппос також дуже цікавиться книгою, яка колись належала картографу Меркатору.

Використовуючи секретні повідомлення з книги Меркатора, трійця розкриває таємницю, але при цьому має бути на крок попереду таємничого суперника.

Корова (Велика Британія)

Це дебют у документалістиці для володарки "Оскара", дворазової лауреатки Каннського кінофестивалю, режисерки "Американської крихітки" та другого сезону "Великої маленької брехні" Андреа Арнольд.

Протягом чотирьох років вона спостерігає за життям чорно-білої дійної корови, на ім'я Лума. В кадрі головна героїня мукає, жує траву, ділиться з людьми молоком, а навзаєм отримує турботу працівників далеко не найгуманнішої господарської галузі. На фоні звучить музика Біллі Айліш та Garbage.

Нагадаємо, раніше ми писали про новий "Флеш", мультфільм від Disney та комедія про короля, які вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми розповідали, що Дженніфер Лопес підтримала Аффлека на прем'єрі супергеройського фільму "Флеш".