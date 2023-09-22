Нова пісня Doja Cat викликала обурення філіппінців по всьому світу

Американська реперка Doja Cat. Фото: Google

Американська реперка Doja Cat потрапила в скандал у Філіппінах. Вона назвала свій останній сингл Balut на честь місцевої страви вуличної їжі. Але чимало жителів азійської країни помітили суттєву помилку зірки.

Про це повідомляє видання CNN.

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Під час релізу треку реперка сказала, що назвала пісню на честь однойменної популярної страви. Але один нюанс одразу помітили філіпінці.

"Я назвала пісню Balut, тому що вона символізує птаха, якого їдять живцем. Це метафора для Twitter Stans (одержимих шанувальників) і смерті токсичності Twitter. Початок X і кінець твітів", — написала вона.

Філіппінці не залишилися в захваті від подібної метафори та почали писати реперці, що страва передбачає варіння або приготування на пару заплідненого качиного яйця віком від 14 до 21 дня, а не живого птаха.

"З’їли живцем? Хто їсть балут живцем? Дівчинка, тобі не потрібно ганьбити мою культуру, якщо ти її не розумієш", — написав один з користувачів соцмережі X.

ОБЕРЕЖНО!!! Фото містить шокуючі деталі, які можуть нашкодити вразливим людям

Філіппінська національна страва балут

За межами Південно-Східної Азії страва часто з’являється на туристичних шоу та гастрономічних шоу, де її іноді називають незвичайною чи дивною їжею, яка, ймовірно, перевірить тих, хто любить західний смак.

Але таке висвітлення може здатися образливим для людей на Філіппінах, де воно має статус національних делікатесів.

Пісня Balut є одним із треків четвертого студійного альбому Doja Cat Scarlet, який вийшов вже сьогодні, у п’ятницю, 22 вересня.

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