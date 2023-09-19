"Це не круто": Геллі Беррі відповіла Дрейку, який без згоди використав її фото

Акторка Геллі Беррі. Фото: Reuters

Скандал навколо акторки Геллі Беррі та репера Дрейка все більше привертає увагу їхніх фанатів. Цього разу Беррі поділилася подробицями інциденту.

Про це пише Daily Mail.

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Акторка Геллі Беррі звинуватила Дрейка в тому, що він використав її фотографію без дозволу для просування його останнього синглу з SZA під назвою Slime You Out.

Дрейк використав фото Геллі Беррі без її згоди. Фото: Sza/Instagram

Зображення показує Голлі, вкриту зеленим слизом, на церемонії вручення нагород Nickelodeon Kids' Choice Awards 2012.

Відповідаючи фанату, який підкреслив, що авторські права на фотографію належать Getty Images, а не їй, Геллі пояснила, чому вона все ще "злиться" на Дрейка.

"Тому що він запитав мене, і я сказала НІ, ось чому. Навіщо питати, якщо ви маєте намір робити те, що хочете робити! Для мене це був шок. Це не круто, ти розумієш?", — відповіла Беррі.

Минулого тижня володарка Оскара вперше прокоментувала вчинок на Дрейка загадковим повідомленням на своїй головній сторінці в Instagram, яке звучало так: "Іноді ти повинен бути більшим хлопцем...навіть якщо ти жінка!".

Один фанат запитав у зірки, як вона ставиться до використання її зображення, і Беррі відповіла: "Не отримав мого дозволу. Це не круто, я думала про нього краще!".

Потім красуня пояснила: "Звідси мій сьогоднішній пост. Коли люди, якими ви захоплюєтеся, розчаровують вас, ви повинні бути більшою людиною і рухатися далі!".

Раніше стало відомо, що Ембер Герд не давала Ілону Маску дозвіл на оприлюднення її інтимного фото.

Нагадаємо, Ілона Маска розкритикували за публікацію інтимного фото Ембер Герд.