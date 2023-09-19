"Це не круто": Геллі Беррі відповіла Дрейку, який без згоди використав її фото
Скандал навколо акторки Геллі Беррі та репера Дрейка все більше привертає увагу їхніх фанатів. Цього разу Беррі поділилася подробицями інциденту.
Про це пише Daily Mail.
Скандал навколо фото
Акторка Геллі Беррі звинуватила Дрейка в тому, що він використав її фотографію без дозволу для просування його останнього синглу з SZA під назвою Slime You Out.
Зображення показує Голлі, вкриту зеленим слизом, на церемонії вручення нагород Nickelodeon Kids' Choice Awards 2012.
Відповідаючи фанату, який підкреслив, що авторські права на фотографію належать Getty Images, а не їй, Геллі пояснила, чому вона все ще "злиться" на Дрейка.
"Тому що він запитав мене, і я сказала НІ, ось чому. Навіщо питати, якщо ви маєте намір робити те, що хочете робити! Для мене це був шок. Це не круто, ти розумієш?", — відповіла Беррі.
Минулого тижня володарка Оскара вперше прокоментувала вчинок на Дрейка загадковим повідомленням на своїй головній сторінці в Instagram, яке звучало так: "Іноді ти повинен бути більшим хлопцем...навіть якщо ти жінка!".
Один фанат запитав у зірки, як вона ставиться до використання її зображення, і Беррі відповіла: "Не отримав мого дозволу. Це не круто, я думала про нього краще!".
Потім красуня пояснила: "Звідси мій сьогоднішній пост. Коли люди, якими ви захоплюєтеся, розчаровують вас, ви повинні бути більшою людиною і рухатися далі!".
Раніше стало відомо, що Ембер Герд не давала Ілону Маску дозвіл на оприлюднення її інтимного фото.
Нагадаємо, Ілона Маска розкритикували за публікацію інтимного фото Ембер Герд.