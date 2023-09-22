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Новая песня Doja Cat вызвала негодование филиппинцев по всему миру

22 сентября 2023 10:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Новая песня Doja Cat вызвала негодование филиппинцев по всему миру
Американская рэперша Doja Cat. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская рэперша Doja Cat попала в скандал в Филиппинах. Она назвала свой последний сингл Balut в честь местного блюда уличной еды. Но многие жители азиатской страны заметили существенную ошибку звезды.

Об этом сообщает издание CNN.

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Во время релиза трека рэперша сказала, что назвала песню в честь одноименного популярного блюда. Но один нюанс сразу заметили филиппинцы.

"Я назвала песню Balut, потому что она символизирует птицу, которую едят живьем. Это метафора для Twitter Stans (одержимых поклонников) и смерти токсичности Twitter. Начало X и конец твитов", — написала она.

Филиппинцы не остались в восторге от подобной метафоры и начали писать рэперше, что блюдо предполагает варку или приготовление на пару оплодотворенного утиного яйца в возрасте от 14 до 21 дня, а не живой птицы.

"Съели живьем? Кто ест балут живьем? Девочка, тебе не нужно позорить мою культуру, если ты ее не понимаешь", — написал один из пользователей соцсети X.

ОСТОРОЖНО!!! Фото содержит шокирующие детали, которые могут навредить впечатлительным людям

яйца
Филиппинское национальное блюдо балут

За пределами Юго-Восточной Азии блюдо часто появляется на туристических шоу и гастрономических шоу, где его иногда называют необычной или странной едой, которая, вероятно, проверит тех, кто любит западный вкус.

Но такое освещение может показаться оскорбительным для людей на Филиппинах, где оно имеет статус национальных деликатесов.

Песня Balut — один из треков четвертого студийного альбома Doja Cat Scarlet, который вышел уже сегодня, в пятницу, 22 сентября.

Напомним, ранее мы писали, что актриса Хелли Берри ответила Дрейку, который без согласия использовал ее фото. Также мы рассказывали, что YouTube "наказал" бывшего мужа Кэти Перри, которого обвиняют в многочисленных притязаниях.

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