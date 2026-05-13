Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Гламур Новая замена скинни: модель джинсов, которая будет везде в 2026 году

Новая замена скинни: модель джинсов, которая будет везде в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 13 мая 2026 14:25
Джинсы, что подойдут всем: главный тренд 2026 года, который вы захотите
Разные джинсы. Фото: magnific

Деним-тренды в последние годы постоянно менялись, но в 2026-м мода наконец решила дать нам передохнуть. На смену радикальным силуэтам пришла понятная и очень комфортная эстетика — stovepipe jeans. Если простым языком, то это джинсы-трубы.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

Джинсы, которые подойдут любой фигуре

Секрет этих джинсов в грамотном сочетании двух противоположностей. Сверху, в районе талии и бедер, они сидят достаточно плотно, формируя аккуратный женственный силуэт. А вот от колена вниз штанина идет абсолютно ровной вертикалью.

Они не обжимают икры, как это делали скинни, но и не добавляют лишнего объема, как широкие джинсы палаццо. Это та самая золотая середина, которую мы искали годами.

Які джинси обрати у 2026 році
Джинсы со свитером в образе. Фото: Instagram/juliesfi

Почему все вдруг захотели именно такую модель

Читайте также:

Здесь работает чистая математика визуала:

  1. Благодаря прямой линии, начинающейся от колена, силуэт вытягивается. Вы кажетесь выше, а ноги стройнее, даже если на вас обувь на плоской подошве.
  2. С этими джинсами удачно смотрятся ботильоны, а также грубые лоферы и белые кеды.
  3. Это база, которая не требует сложных инструкций. Надеваете обычную белую футболку или оверсайз-пиджак, и получится хороший образ.
Ідеальні джинси на кожен день
Простой образ с джинсами. Фото: Instagram/lisonseb

В 2026 году мы все больше ценим вещи, которые хочется достать не только при удобном случае, а можно носить каждый день. Эта модель джинсов именно о таком подходе. Это не просто очередной тренд на сезон, а разумная инвестиция в гардероб, которая избавляет от вечного вопроса "что сегодня надеть".

Ранее мы писали об актуальных стрижках для зрелых женщин, в которых будете выглядеть стильно и молодо. Стилисты дали ценный совет по этому поводу.

Также мы сообщали, какой жакет удачно стилизовала в этом сезоне украинский блогер Даша Квиткова. Можно носить хоть каждый день.

2026 год какие джинсы в моде трендовая модель джинсов
Анна Бондаренко - Редактор Лайфстайла
Автор:
Анна Бондаренко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации