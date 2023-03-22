Реакция соцсетей на новое телешоу с Олей Поляковой

Ведущие телешоу "Он готовит, она управляет"

В начале этой недели на телеэкранах состоялась премьера нового телевизионного шоу об испытаниях отношений кухней "Он готовит, она управляет". Одной из ведущих стала певица Оля Полякова. Компанию исполнительнице хита "Королева ночи" в павильоне составил звезда "МастерШеф", повар Влад Мицкевич.

Новини.LIVE расскажет о шоу и первых впечатлениях зрителей.

О шоу

"Он готовит, она управляет" — увлекательное шоу об отношениях и готовке. Пары-участники делятся: мужчины готовят блюдо, которое не будут знать, пока женщины будут пересказывать рецепт своими словами. В то же время, звездные ведущие шоу проверяют пары на выдержку и совместимость, устроив испытания готовкой. Та пара, которая лучше справится с заданиями, победит и получит 25 тысяч гривен.

Полякова давно известна своим отличным чувством юмора. Певица и уже телеведущая поделилась некоторыми фактами личной жизни за кулисами шоу.

"Мой муж уже двадцать лет обещает приготовить лечо. Что это за лечо, как оно выглядит — я не знаю до сих пор", — рассказала Оля Полякова.

Также певица объяснила, почему следует посмотреть новое телешоу с ее участием.

"Очень советую посмотреть всем эту программу, тем более, мы ее ведем вместе с Владом Мицкевичем, шеф-поваром. Когда у нас был кастинг, он мне не понравился больше всех. Я сказала: "Этого не берите ни за что". Потому что мне казалось, что у него сложный характер, что он будет со мной спорить — и так и было, но это тем интереснее! У нас сложился конфликтный тандем, за которым интересно наблюдать", — раскрыла подробности Оля.

Реакция зрителей

Шоу выходит ежедневно по будням в 18:00. Выпуски появляются в сети, в том числе и на YouTube. Большинству зрителей зашел развлекательный формат. Для них это способ переключиться от ежедневной рутины и хотя бы на час забыть о войне и личных проблемах.

Мицкевич, я буду смотреть эту программу ради него. Это круто когда люди достигают таких высот

Веселое шоу, продолжайте веселить нас

Подсела на эту программу, теперь смотрю каждый выпуск

Интересное развлекательное шоу! Реально могу отвлечься и немного забыть о заботах

Впрочем, некоторым зрителям не зашел формат и некоторые правила проекта. Также есть и личные замечания к звездным ведущим.

Ногти шефа смотрятся грязными. Почему не сделать маникюр? Сейчас совсем не проблема найти мастера, который приведет руки в порядок

Полякова народная психологиня? Мда, иногда сначала надо думать, а потом писать озвучку

Мне кажется здесь специально все подстроено, это шоу, должны были выиграть синяя команда, но выиграли желтые.

Хрень полная. Мицкевич — не ведущий! Шоу получилось тупое, к сожалению

Ведущий не органический

Напомним, ранее мы писали, что шоу "Голос країни" объявило старт кастингов на 13-й сезон. Также мы рассказывали, что немецкое медиа заставляло украинскую телеведущую Каролину Ашион делать фейковые сюжеты о войне.