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Новое телешоу с Олей Поляковой вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях

22 марта 2023 21:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Реакция соцсетей на новое телешоу с Олей Поляковой
Ведущие телешоу "Он готовит, она управляет"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В начале этой недели на телеэкранах состоялась премьера нового телевизионного шоу об испытаниях отношений кухней "Он готовит, она управляет". Одной из ведущих стала певица Оля Полякова. Компанию исполнительнице хита "Королева ночи" в павильоне составил звезда "МастерШеф", повар Влад Мицкевич.

Новини.LIVE расскажет о шоу и первых впечатлениях зрителей.

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О шоу

"Он готовит, она управляет" — увлекательное шоу об отношениях и готовке. Пары-участники делятся: мужчины готовят блюдо, которое не будут знать, пока женщины будут пересказывать рецепт своими словами. В то же время, звездные ведущие шоу проверяют пары на выдержку и совместимость, устроив испытания готовкой. Та пара, которая лучше справится с заданиями, победит и получит 25 тысяч гривен.

Полякова давно известна своим отличным чувством юмора. Певица и уже телеведущая поделилась некоторыми фактами личной жизни за кулисами шоу.

"Мой муж уже двадцать лет обещает приготовить лечо. Что это за лечо, как оно выглядит — я не знаю до сих пор", — рассказала Оля Полякова.

Также певица объяснила, почему следует посмотреть новое телешоу с ее участием.

"Очень советую посмотреть всем эту программу, тем более, мы ее ведем вместе с Владом Мицкевичем, шеф-поваром. Когда у нас был кастинг, он мне не понравился больше всех. Я сказала: "Этого не берите ни за что". Потому что мне казалось, что у него сложный характер, что он будет со мной спорить и так и было, но это тем интереснее! У нас сложился конфликтный тандем, за которым интересно наблюдать", раскрыла подробности Оля.

Реакция зрителей

Шоу выходит ежедневно по будням в 18:00. Выпуски появляются в сети, в том числе и на YouTube. Большинству зрителей зашел развлекательный формат. Для них это способ переключиться от ежедневной рутины и хотя бы на час забыть о войне и личных проблемах.

  • Мицкевич, я буду смотреть эту программу ради него. Это круто когда люди достигают таких высот
  • Веселое шоу, продолжайте веселить нас
  • Подсела на эту программу, теперь смотрю каждый выпуск
  • Интересное развлекательное шоу! Реально могу отвлечься и немного забыть о заботах

Впрочем, некоторым зрителям не зашел формат и некоторые правила проекта. Также есть и личные замечания к звездным ведущим.

  • Ногти шефа смотрятся грязными. Почему не сделать маникюр? Сейчас совсем не проблема найти мастера, который приведет руки в порядок
  • Полякова народная психологиня? Мда, иногда сначала надо думать, а потом писать озвучку
  • Мне кажется здесь специально все подстроено, это шоу, должны были выиграть синяя команда, но выиграли желтые.
  • Хрень полная. Мицкевич не ведущий! Шоу получилось тупое, к сожалению
  • Ведущий не органический

Напомним, ранее мы писали, что шоу "Голос країни" объявило старт кастингов на 13-й сезон. Также мы рассказывали, что немецкое медиа заставляло украинскую телеведущую Каролину Ашион делать фейковые сюжеты о войне.

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