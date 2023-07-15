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Новые "Дедпул", "Блэйд" и "Гладиатор" стали первыми "жертвами" забастовки в Голливуде

15 июля 2023 13:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Новые "Дедпул", "Блэйд" и "Гладиатор" стали первыми "жертвами" забастовки в Голливуде
Новая часть фильма "Дедпул" оказалась под угрозой. Фото: instagram.com/deadpoolmovie/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Долгожданные кинопроекты оказались под угрозой. Из-за забастовки актеров и сценаристов в Голливуде съемки известных картин приостановлены.

Об этом пишет Daily Mail.

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Съемки новых "Аватара" и "Дедпула" приостановлены

Впервые за 60 лет в Голливуде началась забастовка актеров. Звезды вышли на протесты в Лос-Анджелесе, а съемки сиквелов таких картин, как "Биттлджус", "Гладиатор", третей части "Дедпула" поставлены на паузу.

Такая же судьба ждет бродвейские мюзиклы, новую часть "Американской истории ужасов", спиноф "Звездных войн", "Охотников привидениям", "Короля Льва" и четвертого "Аватара", "Симпсонов". Медицинские и полицейские сериалы тоже не снимают.

Студии и профсоюзы спорили о заработной плате, персонале, распределении гонораров за трансляцию и возможном использовании искусственного интеллекта, который профсоюзы считают разрушителем рабочих мест.

Ранее актриса Эмили Блант заставила волноваться поклонников. Во время одного из интервью звезда фильма "Тихое место" призналась, что планирует оставить актерскую карьеру.

Напомним, мы рассказывали, почему голливудские кинокомпании не идут на уступки сценаристам.

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