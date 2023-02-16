Новый фильм о Человеке-муравье, проклятие Абизу — кинопремьеры недели

Кадр из фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания"

На этой неделе в украинский кинопрокат выходят четыре ленты разных жанров. Среди них новая часть приключений супергероя Человека-муравья, а также фильм ужасов "Демоническое проклятие Абиза"

Новини.LIVE расскажет интересные факты киноновинок.

Человек-муравей и Оса: Квантомания (США)

Фантастический боевик стал 32-м фильмом в киновселенной Marvel. Новая лента является продолжением фильмов о персонаже, вышедших в 2015 и 2018 годах. О желании снять третий фильм о Человеке-муравье говорили еще до премьеры второй части. Основные работы над сценарием продолжались в течение локдауна, вызванного пандемией COVID-19.

Съемочный процесс стартовал в начале 2021 года и продолжался до ноября. Исполнители ведущих ролей, Майкл Дуглас и Пол Радд, в интервью отмечали, что существуют некоторые идеи и наработки по съемкам приквела.

Демоническое проклятие Абизу (США)

Фильм ужасов — режиссерский дебют Оливера Парка. Сценарий написали Хенк Хоффман и Джонатан Юнгер, положив в его основу одноименную еврейскую народную сказку. Съемочный процесс проходил в разгар пандемии COVID-19 в Болгарии с соблюдением всех необходимых ограничений.

По сюжету Арт вместе со своей беременной женой Клер приезжает навестить отца после того, как они не общались 15 лет. Недавно в морг, находящийся на первом этаже его дома, привезли очередной труп. Покойник был одержим демоном Абизу. Если верить легенде, то в самой большой опасности находится Клер и еще нерожденный ребенок. Абизу любит именно младенцев.

Тайны таунхауса (США)

Комедию снял режиссер Патрик Перес Видаури по одноименному роману Розалинды Резник, вышедший в 2020 году. Розалинда Резник — успешная консультантка, инвесторка в недвижимость, журналистка и предпринимательница. По ее книгам сняты три фильма, а также в разработке находится детективный телесериал.

По сюжету, когда родителей не стало, сестрам достался просторный таунхаус в Нью-Йорке. Стоит он немало, так что каждая из сестер заинтересована в том, чтобы извлечь выгоду от такого наследия.

Империя в огне (Франция, Бельгия)

Историческая драма — это экранизация популярного романа Пьера Леметра, вышедшего в 2018 году. Это второй роман в трилогии после "До свидания там, наверху" 2013 года. Первая книга была экранизирована в 2017 году режиссером Альбером Дюпонтелем. За перенос на экран второй книги отвечал Кловис Корнийяк. Местом съемок фильма могла стать Чехия, однако пандемия COVID-19 внесла коррективы и снимали в конце 2020 года в разных регионах Франции — Париже, Эльзасе и Страсбурге.

События фильма начинаются в Париже в 1927 году. После смерти отца, Мадлен остается единственной наследницей его финансовой империи. Она сама воспитывает сына Поля. После попытки самоубийства мальчик нуждается в особом внимании, однако все внимание матери сосредоточено на том, чтобы управлять семейным банком.

Напомним, ранее мы писали о новой части франшизы о танцоре Майке, а также повторном показе легендарного фильма режиссера Джеймса Кэмерона "Титаник", вышедших в украинский прокат на прошлой неделе.

Также мы рассказывали, что Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек".