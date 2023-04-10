Новый фильм о персонаже видеоигр Супер Марио установил мировой рекорд

Главные герои американского мультфильма "Братья Супер Марио в кино". Фото: Nintendo и Universal Studios

На прошлой неделе в мировой и, в частности, украинский кинопрокат вышел компьютерно-анимационный приключенческий фэнтезийный комедийный фильм "Братья Супер Марио в кино", созданный студией Illumination совместно с Nintendo.

Анимационной ленте удалось установить новый мировой рекорд, сообщает издание Deadline.

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За первые выходные в прокате мультфильм "Братья Супер Марио в кино" собрал 378 миллионов долларов. Такой старт стал успешным в мировой истории среди анимационных фильмов. Новый мультфильм опередил "Ледяное сердце 2", "Миньоны" и "Гадкий я", ранее устанавливавшие рекорды. Фильм вышел в прокат более чем в 70 странах мира, где также побил локальные рекорды проката. Самые большие показатели бокс-офиса фильм "Братья Супер Марио в кино" показал в США, Мексике, Китае и Германии.

В Украине премьера фильма прошла 5 апреля параллельно с мировым прокатом. Учитывая, что производственный бюджет составил около 100 миллионов долларов, фильм уже окупился.

Главного героя Марио озвучил звезда франшиз Крис Пратт ("Стражи Галактики" и "Мир Юрского периода"), а принцессу Пич — Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы"). В украинском дубляже зрители услышат голоса телеведущего Владимира Остапчука и актрисы Антонины Хижняк ("Поймать Кайдаша").

Напомним, ранее мы писали, что звезда сериала "Уэнздей" от стриминговой платформы Netflix, актриса Дженна Ортега помогла фильму ужасов "Крик 6" установить рекорд. Также мы рассказывали, что вышел первый трейлер новой "Русалочки" от Disney с темнокожей актрисой в главной роли.