Новый фильм с Киана Ривзом появился в кинопрокате россии: сколько заработал кровавых рублей
После начала полномасштабной войны в Украине мировые кинокомпании свернули премьеры своих фильмов в стране-террористе. Впрочем, некоторые из них, как, например, канадская медиакомпания Lionsgate решила презентовать в россии ленту "Джон Вик 4" из Киану Ривзом в главной роли.
Стало известно, сколько уже заработал фильм в стране-террористе, пишут росСМИ.
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Подробности
Кассовые сборы "Джон Вик 4" в первый день российского проката, 23 марта, составили 52 миллиона рублей (673 тысячи долларов). Через несколько дней в кинотеатрах страны-террориста новый фильм с Киану Ривзом уже собрал более двух миллионов долларов.
Следует отметить, что значительный процент из этого собрания пойдут в бюджет россии, который тратит немалые деньги на кровавую войну в Украине. Сам Киану Ривз во время промотура нового фильма ни разу не прокомментировал премьеру нового фильма в рф.
О чем фильм
Криминальный боевик является продолжением одноименных фильмов, выходящих на экраны с 2014 года. Готовясь к роли Киану Ривз упорно тренировался. Из-за пандемии COVID-19 дата выхода фильма на экраны была перенесена. В то же время, показ фильма сейчас идет и в украинских кинотеатрах.
Напомним, ранее мы писали, что Киану Ривз признался, какого персонажа Marvel он всегда мечтал сыграть. Также мы рассказывали, что Киану Ривз выступил в защиту криптовалюты и осудил компанию Meta.