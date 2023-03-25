Новый фильм с Киана Ривзом появился в кинопрокате россии: сколько заработал кровавых рублей

Канадский актер Киану Ривз в фильме "Джон Вик 4"

После начала полномасштабной войны в Украине мировые кинокомпании свернули премьеры своих фильмов в стране-террористе. Впрочем, некоторые из них, как, например, канадская медиакомпания Lionsgate решила презентовать в россии ленту "Джон Вик 4" из Киану Ривзом в главной роли.

Стало известно, сколько уже заработал фильм в стране-террористе, пишут росСМИ.

Подробности

Кассовые сборы "Джон Вик 4" в первый день российского проката, 23 марта, составили 52 миллиона рублей (673 тысячи долларов). Через несколько дней в кинотеатрах страны-террориста новый фильм с Киану Ривзом уже собрал более двух миллионов долларов.

Следует отметить, что значительный процент из этого собрания пойдут в бюджет россии, который тратит немалые деньги на кровавую войну в Украине. Сам Киану Ривз во время промотура нового фильма ни разу не прокомментировал премьеру нового фильма в рф.

О чем фильм

Криминальный боевик является продолжением одноименных фильмов, выходящих на экраны с 2014 года. Готовясь к роли Киану Ривз упорно тренировался. Из-за пандемии COVID-19 дата выхода фильма на экраны была перенесена. В то же время, показ фильма сейчас идет и в украинских кинотеатрах.

Напомним, ранее мы писали, что Киану Ривз признался, какого персонажа Marvel он всегда мечтал сыграть. Также мы рассказывали, что Киану Ривз выступил в защиту криптовалюты и осудил компанию Meta.