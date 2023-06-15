Новый "Флэш", мультфильм от Disney и комедия о короле: кинопремьеры недели

Фрагмент из мультфильма "Стихии". Фото: Google

На этой неделе в украинский кинопрокат вышли четыре новых фильма. Среди них, в частности, супергеройский фильм "Флэш", основанный на одноименном комиксе издательства DC Comics и новая анимационная лента "Стихии" от Pixar/Disney.

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Флэш (США)

Фантастический боевик снят о супергерое DC Comics. Первое появление персонажа на страницах комиксов произошло в 1940 году, а об отдельном фильме заговорили в 2013-м. С этого времени неоднократно менялись режиссеры, а также сценаристы.

Главную роль в фильме сыграл 30-летний американский актер Эзра Миллер. Компанию ему составили Бен Аффлек, Саша Кайе, Майкл Шеннон, Рон Ливингстон, Майкл Китон и другие. Бюджет супергеройского фильма составил 220 млн долларов.

Стихии (США)

Приключенческая семейная анимационная лента снята студией Pixar, принадлежащей Disney. Для режиссера Питера Сона это второй полнометражный мультфильм в карьере. Вместе с тем, Сон имеет немалый опыт. Он работает в Pixar с 2003 года, был продюсером и сценаристом "В поисках Немо", участвовал во всех проектах студии, а в 2013-м стал руководителем творческого коллектива.

События разворачиваются в городе Стихий, где вместе проживают огненные, водяные, земляные и воздушные жители. Теплинка — решительная, сообразительная и зажигательная девушка. Она дружит с веселым парнем по имени Течение, привыкшего плыть по течению в жизни. Их дружба бросает вызов убеждениям Теплинки о мире, в котором они живут.

В поисках короля (Великобритания)

Комедийная драма снята на основе реальных событий. Историк-любитель Филиппа Лэнгли, которой сейчас 60 лет, сыграла ключевую роль в обретении останков короля Ричарда III в 2012 году. Местный университет пытался приписать себе заслуги Филиппы, однако ее роль в поисках удалось доказать. В 2015 году Лэнгли была награждена Орденом Британской империи за свой вклад в поиски короля.

Об этом она написала книгу, которая и легла в основу фильма. Премьера фильма прошла на международном кинофестивале в Торонто.

Персональный водитель (Франция, Бельгия)

Драму снял режиссер Кристиан Карион. Исполнительница главной роли Лин Рено познакомилась с ним 10 лет назад во время премьеры его фильма и выразила желание сыграть в одной из его будущих картин. Хотя события фильма полностью разворачиваются в Париже, на его улицах актере сыграли всего несколько сцен. В основном снимали отдельно определенные улицы и отдельно актеров в автомобиле.

По сюжету, нервный и уставший таксист (Дени Бун) берет очередную пассажирку. Мадлен (Лин Рено) уже 92 года и она направляется в дом престарелых. Уезжая по улицам города она вспоминает юные годы и события, которыми была наполнена ее жизнь. Чтобы в последний раз увидеть памятные для себя места, Мадлен просит водителя изменить маршрут.

Напомним, ранее мы писали, что в украинский прокат вышел американский научно-фантастический боевик "Трансформеры: Время Звероботов". Также мы рассказывали, что Дженнифер Лопес поддержала Аффлека на премьере супергеройского фильма "Флэш".