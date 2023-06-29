Новый Индиана Джонс, приключения кракен-девочки и европейские драмы: кинопремьеры недели

Постер фильма "Индиана Джонс и реликвия судьбы". Фото: Kinomania

На этой неделе в украинский кинопрокат вышли четыре новых фильма. Среди них, в частности, пятая часть франшизы Индиана Джонс с Харрисоном Фордом в главной роли и американский анимационный фантастический фильм "Кракен-девочка по имени Руби" от студии DreamWorks Animation.

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Индиана Джонс и реликвия судьбы (США)

Это единственный фильм во франшизе, снятый не режиссером Стивеном Спилбергом и с сюжетом, написанным не Джорджем Лукасом. Впрочем, они выступили как исполнительные продюсеры. Это также единственный фильм в серии, распространяемый не Paramount Pictures, поскольку компания Disney приобрела права на будущие продолжения после приобретения Lucasfilm.

Предыдущая часть вышла в прокат еще в 2008 году. Первый же мир увидел в далеком 1981-м. Главную роль сыграл бессменный Индиана Джонс, американский актер Харрисон Форд, которому в следующем месяце исполнится 81 год.

Кракен-девочка по имени Руби (США)

Фэнтезийный мультфильм создан студией DreamWorks Animation. Режиссером и соавтором сценария этого проекта стал номинант на премию "Оскар" Кирк де Микко ("Семейка Крудс").

По сюжету, застенчивая и умная Руби не вписывается в шумную компанию сверстников. Девочка живет в городке на берегу океана, но мама запрещает приближаться к воде и купаться вместе с друзьями. Однажды Руби все же нарушает мамину установку и узнает, что она является наследницей подводного королевства.

Кто ты, Филипп? (Польша)

Историческая драма снята по роману польского писателя Леопольда Тирманда. Роман является полу автобиографическим. Подобно герою, Тирманд выдавал себя французом и работал официантом. В общей сложности писатель написал семь романов, большинство из которых описывают военные годы.

Фильм полностью снимался в Польше. В оригинальной версии герои говорят на немецком с вкраплением французского и польского языков. Исполнитель главной роли Эрик Кульм готовился к съемкам почти год, усердно работая над произношением. К этому времени актер отказался от других проектов и полностью погрузился в свою роль.

Огненная ловушка (Бельгия, Франция)

По сюжету, в лесах разгорается пожар и за считанные часы в его плену оказываются тысячи людей. Власти объявляют эвакуацию, но помощи ждать неоткуда. Теперь каждый сам за себя.

Ветер усиливается, едкий дым застилает все вокруг. Отец и сын предпринимают отчаянную попытку спастись от стихии.

Напомним, ранее мы писали о новом фильме режиссера Веса Андерсона с суперзвездами в главных ролях и откровенной комедии с оскароносной Дженнифер Лоуренс, которые вышли в украинский прокат на прошлой неделе.

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