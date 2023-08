Новий хіт Майлі Сайрус про молодість довів її фанатів до сліз

Співачка Майлі Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus/

Майлі Сайрус розчулила своїх шанувальників своєю новою піснею "Used To Be Young". Співачка випустила потужну пісню, яка розповідає про часи, коли вона були в центрі уваги.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Після виходу пісні шанувальники артистки назвали новий хіт "прекрасним щирим шедевром" і наполягають, що балада є "піснею року".

Майлі Сайрус випустила новий трек. dailymail.co.uk/

Майлі Сайрус випустила новий трек. dailymail.co.uk/

Майлі Сайрус випустила новий трек. dailymail.co.uk/

Майлі Сайрус випустила новий трек. dailymail.co.uk/

Майлі Сайрус випустила новий трек. dailymail.co.uk/

Майлі Сайрус випустила новий трек. dailymail.co.uk/

Майлі Сайрус випустила новий трек. dailymail.co.uk/

"Майлі Сайрус змусила мене плакати своєю новою піснею "Used to Be Young".Це таке гарне та чесне відображення її юності. Вона шанує своє минуле, любить своє сьогодення та очікує на майбутнє".

"Я вже слухав цю пісню 400 разів, і в мене все ще мурашки. #UsedToBeYoung стане КЛАСИКОЮ".

"Зараз ридаю в темряві..@MileyCyrus #UsedToBeYoung", — пишуть фанати.

Майлі розчулилася, розповідаючи про своїх знаменитих батьків, 56-річну Тіш Сайрус та 62-річного Біллі Рея Сайруса.

"За своє коротке життя та довгу кар’єру я виражала себе багатьма різними та унікальними способами. Але одна річ, яка завжди залишалася незмінною, — це чесність. Я глибоко вдячна і ціную всіх, хто знайшов час, щоб послухати мою нову пісню", — сказала Майлі.

"Ми дивимось на 100 найкращих кантрі-пісень 1992 року. Коли я народилася, у мого тата була кантрі-пісня номер один", — сказала Майлі, посилаючись на хіт свого батька Achy.

"Я і мій батько по-різному ставимося до слави та успіху. Відчуття, що його любить велика аудиторія, вплинуло на нього емоційно сильніше, ніж на мене. Коли він відчуває себе особливим або важливим, це ніби загоює рану дитинства, а мене завжди змушували відчувати себе зіркою", — сказала Майлі.

Нагадаємо, КИЛИММЕН представив пісню-маніфест про трагічні події в Україні.

Раніше Наталія Могилевська підтримала новим хітом жінок, які чекають коханих з фронту.