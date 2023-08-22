Співачка Ассоль змінила псевдонім та випустила патріотичний трек

Співачка SWOIIA. Фото: instagram.com/swoiia/

Співачка Катерина Гуменюк, яка раніше мала псевдонім Ассоль, змінила сценічне ім'я і випустила новий трек. Тепер зірка відома як SWOIIA.

Про це стало відомо з її Instagram.

Читайте також:

Гімн-маніфест сильних українських жінок

Співачка випустила дебютну композицію під новим псевдонімом. Новий трек під назвою "Сестра" демонструє захоплення неймовірними та сильними українськими жінками, які готові віддати своє життя за країну,

"Сестра" — це гімн-маніфест сильних українських жінок, які день за днем йдуть по життю і демонструють усьому світу свою міць та жіночність, яка, як виявилось, може бути просто сталевою. Про жінок, які готові віддати своє життя за країну, але водночас можуть і вміють кохати. Я хочу нагадати українським жінкам про те, яка неймовірна сила є в крові кожної із нас! І яким взірцем для усього світу зараз є українські жінки!", — написала про нову роботу артистка.

У відеороботі, режисером якої став Віктор Скуратовський, співачка розповіла історію сучасних українських жінок. У кліпі знялись українські жінки: ексвійськовослужбовиця та сексологиня Анастасія Матюшевська, військова бухгалтерка Яна Сергатюк, волонтерка Наталя Феночко, що шиє одяг для військових, парамедикиня Катерина Галушка та пресофіцерка ЗСУ Маргарита Рівчаченко.

Новий трек співачки оцінили її фоловери, серед яких репер Потап, прокоментувавши допис: "Дуже красиво!".

Нагадаємо, КИЛИММЕН представив пісню-маніфест про трагічні події в Україні.

Раніше Наталія Могилевська підтримала новим хітом жінок, які чекають коханих з фронту.