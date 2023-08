Новый хит Майли Сайрус о молодости довел ее фанатов до слез

Певица Майли Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus/

Майли Сайрус умилила своих поклонников своей новой песней "Used To Be Young". Певица выпустила мощную песню, рассказывающую о временах, когда она была в центре внимания.

Об этом пишет Daily Mail.

После выхода песни поклонники артистки назвали новый хит "прекрасным искренним шедевром" и настаивают, что баллада является "песней года".

"Майли Сайрус заставила меня плакать своей новой песней "Used to Be Young". Это такое красивое и честное отражение ее юности. Она чтит свое прошлое, любит свое настоящее и ожидает будущего".

"Я уже слушал эту песню 400 раз, и у меня все еще мурашки. #UsedToBeYoung станет КЛАССИКОЙ".

"Сейчас рыдаю в темноте. @MileyCyrus #UsedToBeYoung", — пишут фанаты.

Майли умилила, рассказывая о своих знаменитых родителях, 56-летней Тиш Сайрус и 62-летнего Билли Рэя Сайруса.

"За свою короткую жизнь и долгую карьеру я выражала себя многими разными и уникальными способами. Но одна вещь, которая всегда оставалась неизменной, — это честность. Я глубоко благодарна и ценю всех, кто послушал мою новую песню", — сказала Майли.

"Мы смотрим на 100 лучших кантри-песен 1992 года. Когда я родилась, у моего папы была кантри-песня номер один", — сказала Майли, ссылаясь на хит своего отца Achy.

"Я и мой отец по-разному относимся к славе и успеху. Ощущение, что его любит большая аудитория, повлияло на него эмоционально сильнее, чем на меня. Когда он чувствует себя особым или важным, это вроде бы заживляет рану детства, а меня всегда заставляли чувствовать себя звездой", — сказала Майли.

