Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Новый хит Майли Сайрус о молодости довел ее фанатов до слез arrow

Новый хит Майли Сайрус о молодости довел ее фанатов до слез

25 августа 2023 13:46
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Новый хит Майли Сайрус о молодости довел ее фанатов до слез
Певица Майли Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Майли Сайрус умилила своих поклонников своей новой песней "Used To Be Young". Певица выпустила мощную песню, рассказывающую о временах, когда она была в центре внимания.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

После выхода песни поклонники артистки назвали новый хит "прекрасным искренним шедевром" и настаивают, что баллада является "песней года".

 

Майли Сайрус выпустила новый трек. dailymail.co.uk/
Майли Сайрус выпустила новый трек. dailymail.co.uk/
Майли Сайрус выпустила новый трек. dailymail.co.uk/
Майли Сайрус выпустила новый трек. dailymail.co.uk/
Майли Сайрус выпустила новый трек. dailymail.co.uk/
Майли Сайрус выпустила новый трек. dailymail.co.uk/
Майли Сайрус выпустила новый трек. dailymail.co.uk/

"Майли Сайрус заставила меня плакать своей новой песней "Used to Be Young". Это такое красивое и честное отражение ее юности. Она чтит свое прошлое, любит свое настоящее и ожидает будущего".

"Я уже слушал эту песню 400 раз, и у меня все еще мурашки. #UsedToBeYoung станет КЛАССИКОЙ".

"Сейчас рыдаю в темноте. @MileyCyrus #UsedToBeYoung", — пишут фанаты.

 

Майли умилила, рассказывая о своих знаменитых родителях, 56-летней Тиш Сайрус и 62-летнего Билли Рэя Сайруса.

"За свою короткую жизнь и долгую карьеру я выражала себя многими разными и уникальными способами. Но одна вещь, которая всегда оставалась неизменной, — это честность. Я глубоко благодарна и ценю всех, кто послушал мою новую песню", — сказала Майли.

"Мы смотрим на 100 лучших кантри-песен 1992 года. Когда я родилась, у моего папы была кантри-песня номер один", — сказала Майли, ссылаясь на хит своего отца Achy.

"Я и мой отец по-разному относимся к славе и успеху. Ощущение, что его любит большая аудитория, повлияло на него эмоционально сильнее, чем на меня. Когда он чувствует себя особым или важным, это вроде бы заживляет рану детства, а меня всегда заставляли чувствовать себя звездой", — сказала Майли.

Напомним, Килиммен представил песню-манифест о трагических событиях в Украине.

Ранее Наталья Могилевская поддержала новым хитом женщин, ожидающих любимых с фронта.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Бабка надвое сказала: какие шансы у Арестовича лидировать на выборах

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз