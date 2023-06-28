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Новий серіал з донькою Джонні Деппа та The Weeknd завершать достроково

28 червня 2023 16:00
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Новий серіал з донькою Джонні Деппа та The Weeknd завершать достроково
Постер серіалу "Кумир". Фото: HBO
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Не пройшов і місяць з прем'єри серіалу "Кумир" режисера Сема Левінсона на Каннському міжнародному кінофестивалі, як стало відомо, що компанія HBO достроково закриває проєкт. Це стало несподіванкою для шанувальників американо-французької акторки Лілі-Роуз Депп та канадського музиканта Ейбела Тесфає (The Weeknd). 

Про це повідомляє видання Hypebeast.

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Провал серіалу

Менеджмент HBO підтвердив, що перший сезон серіалу "Кумир" завершиться п'ятьма серіями, хоча був запланований реліз шести. Сем Левінсон взяв на себе управління і вніс значні зміни.

Оголошення про дострокове завершення серіалу відбулося після негативних відгуків, з якими HBO та шоу зіткнулися з моменту запуску. Так, престижний портал Metacritic поставив йому середню оцінку 27 балів зі 100. Користувачі оцінили серіал на 2 з 5. На порталі Rotten Tomatoes "Кумир" отримав рейтинг 17%. Це найнижчий показник всіх проєктів HBO на сайті.

"Кумир" розповідає історію талановитої та амбітної попзірки Джослін, яка досягла чималих висот, але її останнє турне зірвалося через нервовий зрив. Тепер вона прагне довести світу, чого варте, і на цьому шляху зустрічає власника нічного клубу з темним минулим Тедроса. В серіалі чимало відвертих сцен. 

Нагадаємо, раніше ми писали, хто міг зіграти головну роль в серіалі The Last of Us замість Педро Паскаля. Також ми розповідали, що Netflix показав нових акторів другого сезону серіалу "Гра в кальмара".

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