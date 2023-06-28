Новый сериал с дочерью Джонни Деппа и The Weeknd завершат досрочно
Не прошел и месяц с премьеры сериала "Кумир" режиссера Сэма Левинсона на Каннском международном кинофестивале, как стало известно, что компания HBO досрочно закрывает проект. Это стало неожиданностью для поклонников американо-французской актрисы Лили-Роуз Депп и канадского музыканта Эйбела Тесфае (The Weeknd).
Об этом сообщает издание Hypebeast.
Провал сериала
Менеджмент HBO подтвердил, что первый сезон сериала "Кумир" завершится пятью сериями, хотя был запланирован релиз шести. Сэм Левинсон взял на себя управление и внес существенные изменения.
Объявление о досрочном завершении сериала произошло после негативных отзывов, с которыми HBO и шоу столкнулись с момента запуска. Так, престижный портал Metacritic поставил ему среднюю оценку 27 баллов из 100. Пользователи оценили сериал на 2 из 5. На портале Rotten Tomatoes "Кумир" получил рейтинг 17%. Это самый низкий показатель всех проектов HBO на сайте.
"Кумир" рассказывает историю талантливой и амбициозной поп-звезды Джослин, достигшей немалых высот, но ее последнее турне сорвалось из-за нервного срыва. Теперь она стремится доказать миру, чего стоит, и на этом пути встречает владельца ночного клуба с темным прошлым Тедроса. В сериале немало откровенных сцен.
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