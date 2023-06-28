Новый сериал с дочерью Джонни Деппа и The Weeknd завершат досрочно

Постер сериала "Кумир". Фото: HBO

Не прошел и месяц с премьеры сериала "Кумир" режиссера Сэма Левинсона на Каннском международном кинофестивале, как стало известно, что компания HBO досрочно закрывает проект. Это стало неожиданностью для поклонников американо-французской актрисы Лили-Роуз Депп и канадского музыканта Эйбела Тесфае (The Weeknd).

Об этом сообщает издание Hypebeast.

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Провал сериала

Менеджмент HBO подтвердил, что первый сезон сериала "Кумир" завершится пятью сериями, хотя был запланирован релиз шести. Сэм Левинсон взял на себя управление и внес существенные изменения.

Объявление о досрочном завершении сериала произошло после негативных отзывов, с которыми HBO и шоу столкнулись с момента запуска. Так, престижный портал Metacritic поставил ему среднюю оценку 27 баллов из 100. Пользователи оценили сериал на 2 из 5. На портале Rotten Tomatoes "Кумир" получил рейтинг 17%. Это самый низкий показатель всех проектов HBO на сайте.

"Кумир" рассказывает историю талантливой и амбициозной поп-звезды Джослин, достигшей немалых высот, но ее последнее турне сорвалось из-за нервного срыва. Теперь она стремится доказать миру, чего стоит, и на этом пути встречает владельца ночного клуба с темным прошлым Тедроса. В сериале немало откровенных сцен.

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