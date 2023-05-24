Новий сезон шоу "Голос країни" зніматимуть не в Україні: в якій саме країні

Ведучі шоу "Голос країни", Юрій Горбунов та Катерина Осадча. Фото: google.com

Один з ведучих української версії популярного телевізійного формату The Voice, Юрій Горбунов, у прямому етері оголосив локацію зйомок нового 13-го сезону шоу "Голос країни".

Телезірка зробив оголошення в програмі "Сніданок з 1+1".

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Подробиці

На відміну від попередніх сезонів популярного талант-шоу, яке знімали в павільйоні на території київського ВДНГ або ж в цілому в Україні, виробництво нового буде в сусідній Польщі.

"Приємно констатувати факт, що "Голос країни-13" розширює свої горизонти і знімає будь-які межі. Польща — це головний друг України, який підставив своє плече у важку хвилину. "Голос країни" залунає всією Європою, адже Україна та Польща об'єднуються для створення нового сезону музичного проєкту", — заявив у прямому етері Юрій Горбунов.

Телезірка не назвав якесь конкретне польське місто. Втім зазначив, що кастинг продовжено до 15 червня.

Юрій Горбунов в етері програми "Сніданок з 1+1". Скриншот: YouTube

Чутки про проєкт

Саме телеканал TVP ініціював допомогу у процесі створення української версії популярного талант-шоу. Програма вестиметься українською мовою та за участі українських артистів. За чутками, The Voice of Ukraine не замінить аналогічний проєкт "Голос Польщі", а буде виходити паралельно. Тож глядачі зможуть дивитися і польськомовну, і україномовну версію.

Проєкт повністю фінансуватиме польська сторона. Запис програми розпочнеться незабаром і триватиме до кінця літа. Шоу вийде в етер вже восени цього року.

На офіційних сторінках проєкту "Голос країни" поки що не має жодної інформації стосовно зйомок у Польщі.

Нагадаємо, раніше ми писали, Джамала та Артем Пивоваров натякнули, що стануть тренерами в шоу "Голос країни". Також ми розповідали, що продюсер "Голосу країни" Володимир Завадюк запевнив, що склад тренерів буде на 90% абсолютно новий та неочікуваний для глядачів.